Il diavolo veste Prada stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità sul film

Anne Hathaway e Meryl Streep sono protagoniste stasera 29 marzo, alle 21,30 su Canale 5, de Il diavolo veste Prada, commedia cult del 2006 di David Frankel. Il film segue le vicende di Andy, neolaureata di New York che si trova a lavorare per una delle più celebri riviste di moda. Un posto da sogno dove però si scontra con il suo capo, che trova sempre un modo per renderle la vita un inferno. Nel cast anche Emily Blunt e Stanley Tucci. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Il diavolo veste Prada, trama e cast del film stasera 29 marzo 2022 su Canale 5

La trama del film ruota attorno a Andy Sachs (Anne Hathway), goffa neolaureata che spera di affermarsi nel mondo del giornalismo newyorkese. Un giorno si reca presso la rivista di moda Runway, una delle maggiori del Paese, per un colloquio con la tirannica Miranda Priestly (Meryl Streep). Nonostante la ragazza non abbia un carattere in linea con il prototipo che cerca l’azienda, riesce a catturare l’attenzione della donna che decide di assumerla come sua assistente. Pienamente assorbita dal lavoro, Andy pensa addirittura di cambiare look e renderlo più attinente alla sua posizione, coinvolgendo il direttore artistico Nigel (Stanley Tucci) che le dona capi all’ultimo grido.

Intanto il fidanzato di Andy, Nate (Adrian Grenier), e i suoi amici cercano di far rinsavire la ragazza, sperando di farla restare se stessa e non snaturarsi. Andy, nonostante le prime difficoltà, si dimostra all’altezza della sua qualifica e convince presto Miranda a portarla con sé a Parigi in vista della Fashion Week al posto di Emily Charlton (Emily Blunt). Una volta in Francia, si invaghisce di un collega freelance, Christian Thompson (Simon Baker) che le promette un futuro radioso. Proprio quando tutto sembra trovare la giusta collocazione, Miranda presenterà alla sua assistente il prezzo della fama e del potere.

Il diavolo veste Prada, 5 curiosità sul film stasera 29 marzo 2022 su Canale 5

Il diavolo veste Prada, il romanzo originale

Il film di Frankel porta sul grande schermo l’omonimo romanzo di Lauren Weisbergen, che presenta diversi tratti autobiografici. L’autrice ha infatti lavorato per anni a Vogue come assistente di Anna Wintour, che molti rivedono nella burbera e tirannica Miranda. Il libro ha venduto oltre un milione di copie, ha trascorso dieci settimane al numero uno e un anno nella lista dei bestseller del New York Times.

Il diavolo veste Prada, la scena tagliata che cambia tutto

Durante tutto il film, Miranda si presenta scorbutica e autoritaria tanto da guadagnarsi l’appellativo di tirannica. Tuttavia, una scena tagliata appartenente alla sequenza della festa di Runway potrebbe sovvertire tutto. Nella scena Andy ed Emily ricordano alla donna la lista degli invitati e, mentre nel film in sala il personaggio di Hathaway deve dare buca al fidanzato per non mancare al gala, in questa scena emerge un rapporto più disteso fra assistente e leader che si lascia anche scappare un «Grazie».

Il diavolo veste Prada, il rifiuto di Glenn Close per “colpa” di Crudelia de Mon

Icona del film grazie a un’ottima interpretazione, Meryl Streep inizialmente non sarebbe nemmeno dovuta essere nel progetto. Per il ruolo di Miranda, la produzione aveva infatti pensato a Glenn Close che però rifiutò perché non voleva vestire sempre i panni dell’antagonista. In precedenza, l’attrice aveva infatti già legato il suo nome a Crudelia de Mon, villain de La carica dei 101.

Il diavolo veste Prada, il cameo dello stilista Valentino

Nel film Il diavolo veste Prada c’è anche un po’ di Italia. Nel corso della Fashion Week di Parigi, Andy e Miranda incontrano nientemeno che Valentino, lo stilista italiano che ha fondato l’omonimo marchio di moda. È possibile vederlo in un cameo a conclusione di una delle sue sfilate per la settimana della moda francese, prima di scambiare due chiacchiere con le protagoniste.

Il diavolo veste Prada, i costumi venduti per la lotta contro il cancro al seno

Come ricorda Imdb, tutti i costumi del film sono stati venduti e il ricavato devoluto in beneficenza per combattere il cancro al seno. Le stesse attrici si sono aggiudicate alcuni vestiti o accessori che indossano durante le scene clou. Anne Hathaway ha comprato il vestito verde che compare in più scene, mentre Meryl Streep ha deciso di prendere con sé gli occhiali da sole. Curiosamente, l’attrice li ha utilizzati anche anni dopo sul set di Mamma Mia!.