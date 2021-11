Il Contadino cerca moglie, stasera su Nove: tra eliminazioni e abbandoni, cosa accadrà in puntata

Continua l’avventura dei cinque concorrenti de Il Contadino cerca moglie, in onda questa sera, giovedì 4 novembre 2021, alle 21.25 su Nove. Condotto da Gabriele Corsi e prodotto da Fremantle, il reality accompagna un gruppo di contadini single nel viaggio alla ricerca dell’anima gemella. Torneranno a casa con quella che potrebbe diventare la compagna di una vita o non riusciranno nell’impresa di trovare una persona affine a loro e, soprattutto, alla loro routine quotidiana?

Il Contadino cerca moglie: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Nove alle 21.25

Il Contadino cerca moglie: chi sono i contadini e le pretendenti che partecipano al programma

I protagonisti de Il Contadino cerca moglie sono cinque: Michele Totaro, 21 anni, allevatore di caprini e bovini allo stato brado; Emanuele Occhipinti, 30 anni, allevatore di bovini e asini; Marco Malaspina, 44 anni, coltivatore di luppolo e proprietario di un birrificio; Lorenzo Bracci, 35 anni, coltivatore di olive e ortaggi e apicoltore e Martino Rivadossi, 39 anni, allevatore di bovini e casaro. Ognuno di loro ha scelto 3 spasimanti da conoscere: Bracci ha deciso di dare una chance a Gabriella, Michela e Natasha; Malaspina, invece, a Jessica, Serena ed Elisabetta; Totaro ha scoperto di avere più feeling con Maria Rosaria, Valentina e Martina; Occhipinti ha voluto approfondire la complicità con Angela, Martina e Sara. Infine, Rivadossi è rimasto colpito da Melissa, Sara e Nadia.

Il Contadino cerca moglie: tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera

Nel sesto appuntamento, in onda stasera, Marco Malaspina prenderà una dolorosa decisione nei confronti di una delle sue pretendenti. Intimorito dal suo carattere e poco fiducioso in un’evoluzione del rapporto, deciderà di eliminarla. Per risollevare l’umore, decide di portare una delle due corteggiatrici rimaste a cena. La sua scelta ricade su Jessica. Nel corso della serata, i due avranno modo di confrontarsi sulla loro storia familiare e sul futuro che si immaginano di poter vivere. Nel frattempo, Emanuele Occhipinti, rimasto con due ragazze, le porta a costruire dei muretti. Indeciso tra chi portare fuori, per paura che qualsiasi mossa possa infastidirle e far scricchiolare gli equilibri, opta alla fine per organizzare un’uscita con Martina e le comunica i piani della serata: una cena e una notte insieme per conoscersi meglio. Le attenzioni che il contadino le riserva infastidiscono la rivale, Sara, che si arrabbia e si allontana dalla fattoria in lacrime. Situazione ben più complicata, invece, quella di Martino Rivadossi. Deciso a riappacificarsi con Melissa, i due vanno a mangiare fuori per confrontarsi sui dissapori che li hanno allontanati. E, parlandone con tranquillità, sembrano arrivare a un punto d’incontro. Successivamente, il casaro convince le pretendenti a raggiungerlo in malga per metterle alla prova. La giornata gli servirà a maturare una decisione importante, che avrà modo di comunicare alle concorrenti una volta rientrati in fattoria. Infine, Michele Totaro e Lorenzo Bracci dovranno fare i conti, seppur in maniera diversa, con piccoli incidenti di percorso. Il primo, infatti, si troverà a subire le conseguenze della scelta di una delle ragazze, che lascerà volontariamente il gioco. Un fulmine a ciel sereno dal quale tenterà di distrarsi con una giornata al mare assieme alle altre due. Il secondo, invece, verrà convocato dal conduttore che lo metterà alle strette: è tempo di definire una direzione precisa, senza illudere più nessuno. Riuscirà a chiarirsi le idee con una gita nell’orto o continuerà a brancolare nel buio?