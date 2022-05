Il contadino cerca moglie stasera su Nove: chi sono i protagonisti della nuova edizione del reality

Dopo il buon feedback della scorsa edizione, Il contadino cerca moglie ritorna con una puntata speciale in preparazione alla nuova stagione (che partirà in autunno), in onda stasera, lunedì 9 maggio 2022 alle 21.25 su Nove. Prodotto da Fremantle per Discovery Italia e condotto da Gabriele Corsi, il reality mantiene il format di sempre: un gruppo di contadini single, provenienti da diverse parti d’Italia, si metterà in gioco per provare a trovare l’anima gemella. Una partner che, per amore, sia disposta a stravolgere la propria routine, ad abbandonare la città per la campagna e a iniziare una nuova vita.

Il contadino cerca moglie: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su Nove alle 21.25

Il contadino cerca moglie: chi sono i protagonisti della nuova edizione

A intraprendere l’entusiasmante avventura de Il contadino cerca moglie quest’anno saranno ben 8 concorrenti: il 32enne Dario, originario di Recanati e agricoltore e allevatore di bovini di razza marchigiana; il 29enne Lorenzo, a capo dell’azienda agricola di famiglia sulle montagne della Val di Pejo, in Trentino; il 32enne Alessandro, produttore di frutta e verdura di Atzara, in Sardegna, uno dei borghi più belli d’Italia; il 47enne Stefano, leccese, meglio conosciuto come ‘Patata Joe’, proprietario di un’impresa agricola e proficuo coltivatore di patate e ulivi; il 28enne altoatesino Teodoro che, dopo aver vissuto a Firenze, ha deciso di trasferirsi in un casale per coltivare canapa; il 23enne Enrico, ‘Il Nol’, allevatore della Val di Fassa; il 41enne Michele, salernitano, un passato da operaio di fabbrica e un presente che lo vede diviso tra natura e animali, nella cornice della sua fattoria e, infine, il 27enne Nicolò, che si occupa di gestire con passione una tenuta tra le campagne di Terni.

Raccogliere i frutti della terra è il loro lavoro, ma non hanno ancora trovato l'altra metà della mela 🍎💖 #IlContadinoCercaMoglie – I protagonisti – lunedì 9 maggio alle 21:25 sul #NOVE. pic.twitter.com/zdWRzJrgsT — NOVE (@nove) May 4, 2022

Il contadino cerca moglie: cosa succederà nello speciale di questa sera

Nel corso della serata, dopo le presentazioni di rito in cui avranno modo di raccontarsi e di fare un identikit della ragazza che cercano, ogni contadino potrà rivolgere un appello alle single sparse per la penisola, invitandole ad abbandonare la metropoli per raggiungerli nei loro poderi. Le telespettatrici che, da casa, si sentono pronte a mettersi in discussione e a misurarsi con una sfida interessante ma complicata, non dovranno fare altro che scrivere al fattore che ha maggiormente suscitato la loro curiosità e, se scelte, partire per un periodo da trascorrere in fattoria. Un salto nel vuoto che potrebbe portare all’incontro con la persona con cui trascorrere il resto della vita.

Il contadino cerca moglie: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 9 del digitale terrestre e 145 di Sky, Il contadino cerca moglie è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito web di Nove.