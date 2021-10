A distanza di quasi tre anni dall’ultima edizione, Il contadino cerca moglie è tornato in tivù. E, dopo la prima puntata andata in onda la scorsa settimana, questa sera, giovedì 7 ottobre 2021, ritorna su Nove alle 21.25 con il secondo, attesissimo appuntamento. Prodotto da Fremantle e condotto da Gabriele Corsi, il docureality vede come protagonisti cinque contadini single provenienti da tutta Italia che, decisi a trovare l’anima gemella, si mettono alla ricerca di una ragazza disposta, per amore, ad abbandonare tutto per trasferirsi in campagna.

Il contadino cerca moglie: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Nove alle 21.25

Il contadino cerca moglie: cosa succederà stasera

Dopo la selezione che ha occupato tutta la prima puntata, questa sera i contadini accoglieranno le tre ragazze che hanno scelto. Messe alla prova sin da subito con lavori di campagna giornalieri, le prescelte si divideranno tra le mansioni da portare a termine e la nuova conoscenza da approfondire. Il gioco entra nel vivo e, da quanto anticipato dagli spoiler sul web, oltre ai primi avvicinamenti, non mancheranno anche attriti e dissapori.

Il contadino cerca moglie: i protagonisti e le ragazze prescelte

Sono cinque i contadini che hanno scelto di lanciarsi nell’avventura de Il contadino cerca moglie per provare a cercare quella che potrebbe diventare la compagna di una vita.

Il contadino cerca moglie: chi sono i contadini del docureality in onda su Nove

1) Emanuele Occhipinti

Il 30enne Emanuele Occhipinti viene da Ragusa e si occupa di allevamento di bovini e asinelli ragusani. Dopo aver fatto per anni l’operaio, la morte del padre lo ha spinto a prendere le redini dell’azienda di famiglia, che lo impegna sette giorni su sette, quasi full time.

2) Martino Rivadossi

Originario di Brescia, della Val Camonica, Martino Rivadossi ha 39 anni e, stufo della vita da boscaiolo e gestore di impianti sciistici, ha deciso di aprire un’azienda agricola in cui alleva prevalentemente bovini. Ha un sogno: mettere in piedi una malga tutta sua e dedicarsi alla produzione del formaggio.

3) Michele Totaro

21enne, Michele Totaro è il più giovane del gruppo. Foggiano, legatissimo alle tradizioni della sua terra, si prende cura degli animali, in particolare delle vacche podaliche e delle capre garganiche. In futuro, si vede proprietario di una masseria dove continuare a coltivare la sua passione per la terra e gli animali.

4) Lorenzo Bracci

35enne, aretino, Lorenzo Bracci è apicoltore e olivicoltore. Il suo miele va a ruba ed è richiestissimo in ogni negozio del paese. Positivo e ottimista, ha sempre saputo che la natura sarebbe stata il suo posto.

5) Marco Malaspina

Classe 1977, Marco Malaspina coltiva mais, barbabietole, orzo, grano e luppolo. Vive nella tenuta di famiglia ad Alessandria, una cascina di età napoleonica dove produce birra con il suo ‘Birrificio Contadino’.

Il contadino cerca moglie: chi sono le pretendenti

Nel corso della prima puntata, i cinque contadini hanno conosciuto tutte le pretendenti accorse per corteggiarli. E ne hanno scelte 3 ciascuno. Marco Malaspina ha scelto Jessica, Serena ed Elisabetta. Lorenzo Bracci, invece, ha trovato più affinità con Gabriella, Michela e Natasha. Michele Totaro approfondirà la conoscenza di Maria Rosaria, Valentina e Martina, mentre Emanuele Occhipinti quella di Angela, Martina e Sara. Infine, Martino Rivadossi dovrà capire se la ragazza perfetta per lui potrebbe nascondersi in Melissa, Sara o Nadia.