Il Contadino cerca moglie stasera su Nove: si avvicina la scelta finale

L’avventura dei cinque concorrenti de Il Contadino cerca moglie, in onda stasera, giovedì 11 novembre 2021, alle 21.25 su Nove, è quasi arrivata agli sgoccioli. I contadini single, protagonisti del reality condotto da Gabriele Corsi, si avvicinano sempre di più alla meta finale. Riusciranno a tornare a casa con quella che potrebbe diventare la loro anima gemella o non riusciranno nell’impresa di trovare una ragazza pronta ad abbandonare tutto per dedicarsi a una vita bucolica?

Il Contadino cerca moglie: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Nove alle 21.25

Il Contadino cerca moglie: chi sono i concorrenti e le pretendenti in gara

I protagonisti del reality sono cinque contadini di età e provenienza geografica diversa: Marco Malaspina, 44 anni, coltivatore di luppolo e proprietario di un birrificio; Michele Totaro, 21 anni, allevatore di bovini e caprini allo stato brado; Lorenzo Bracci, 35 anni, coltivatori di ortaggi e olive e apicoltore; Emanuele Occhipinti, 30 anni, allevatore di asini e bovini e Martino Rivadossi, 39 anni, casaro e allevatore di bovini. Ciascuno di loro ha individuato, nella prima puntata, 3 pretendenti da conoscere: Malaspina ha selezionato Jessica, Serena ed Elisabetta; Bracci ha deciso di dare una possibilità a Gabriella, Michela e Natasha; Totaro si è sentito più affine a Maria Rosaria, Valentina e Martina; Rivadossi è rimasto colpito da Melissa, Sara e Nadia. Infine, Occhipinti ha approfondito la conoscenza di Angela, Sara e Martina.

Il Contadino cerca moglie: cosa succederà nella settima puntata

Nell’episodio di stasera, i contadini iniziano a riflettere sulla scelta finale. Quattro di loro avranno 48 ore per decidere, mentre uno la anticiperà e la renderà nota entro il tramonto. Martino Rivadossi eliminerà una delle tre pretendenti, dopo aver constatato la sua incompatibilità con la vita di campagna. Successivamente, si farà aiutare dalle superstiti nella vendita al dettaglio dei formaggi e dei salami della sua azienda agricola. La prova lo incoraggerà a farsi avanti con una delle due ma la risposta che riceverà sarà ambigua. Nel frattempo, Lorenzo Bracci, dopo aver scelto di tenere in gara Gabriella e Michela, focalizzerà la sua attenzione su quest’ultima, per convincerla a non gettare la spugna, ma non sarà un’impresa facile. Ancora pieno di dubbi, proverà a scioglierli portando fuori a cena singolarmente le due ragazze. Nella stessa situazione anche il 21enne Michele Totaro, che accompagnerà le spasimanti a Monte Sant’Angelo, il paese in cui è cresciuto, e dedicherà loro una romantica serenata. Un’atmosfera serena e tranquilla di cui, invece, sembra non godere Emanuele Occhipinti. La poca autostima e le sue mille insicurezze non lo aiutano a chiarirsi le idee. E, dopo aver chiacchierato con Martina e Sara, deciderà ritirarsi da solo in hotel per pensare al da farsi. Ultima corsa, invece, per Marco Malaspina. Il 44enne, dopo aver salutato Jessica e Serena, incontra il conduttore per comunicargli la sua decisione. Sarà riuscito a trovare l’anima gemella o ad attenderlo non ci sarà il lieto fine tanto sperato?