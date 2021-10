Ritorna, anche per questa settimana, l’appuntamento di Nove con Il contadino cerca moglie, in onda stasera, giovedì 14 ottobre 2021, alle 21.25. Condotto da Gabriele Corsi e prodotto da Fremantle, il reality ha come protagonista un gruppo di contadini single che, decisi a trovare la propria anima gemella, si mettono alla ricerca della ragazza perfetta. Quella pronta ad abbandonare tutto per dedicarsi a una vita fatta di campagna, mungiture e api a cui badare.

Il contadino cerca moglie: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Nove alle 21.25

Il contadino cerca moglie: chi sono i contadini e le ragazze protagoniste del programma

Sono cinque i contadini single che hanno deciso di partecipare al docureality per trovare una donna con cui condividere vita e lavoro: Emanuele Occhipinti, 30 anni, allevatore di bovini e asini; Lorenzo Bracci, 35 anni, coltivatore di olive, ortaggi e apicoltore; Martino Rivadossi, 39 anni, allevatore di bovini e casaro; Marco Malaspina, 44 anni, coltivatore di luppolo e proprietario di un birrificio e Michele Totaro, 21 anni, allevatore di bovini e caprini allo stato brado. Dopo una lunga selezione, che ha occupato tutta la prima puntata, i concorrenti hanno scelto 3 pretendenti a testa: Malaspina ha trovato affinità con Jessica, Serena ed Elisabetta; Bracci con Gabriella, Michela e Natasha; Totaro conoscerà meglio Maria Rosaria, Valentina e Martina, mentre Occhipinti Angela, Martina e Sara. Infine, Rivadossi dovrà capire se la persona giusta potrebbe essere Melissa, Sara o Nadia.

Il contadino cerca moglie: tutte le anticipazioni sulla terza puntata

Dopo le frizioni della scorsa settimana, nella puntata di stasera, i contadini metteranno alla prova le ragazze per prepararle alla vita bucolica. Mentre Michele e Martino decideranno di farle sfidare in una prova di mungitura, i cui risultati li aiuteranno a decidere con chi uscire, Emanuele le porterà a fare transumanza con gli asinelli e Lorenzo, invece, opterà prima per l’apicoltura, successivamente le accompagnerà in bottega dove incontreranno suo padre e si metteranno a smielare. Marco, invece, dovrà misurarsi con un conflitto tra Elisabetta e Serena e proverà a placare gli animi comprando la colazione. La pace tra le due, tuttavia, arriverà solo più tardi, nel luppoleto. Più tranquilla, invece, pare essere la situazione con Serena, dalla quale si farà affiancare in alcuni lavori a bordo del trattore.