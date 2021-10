Il contadino cerca moglie: carriera e vita privata di Gabriele Corsi, conduttore del reality in onda stasera giovedì 7 ottobre su Nove

Dopo il buon esordio della prima puntata, ritorna l’appuntamento settimanale di Nove con Il contadino cerca moglie, in onda stasera, giovedì 7 ottobre 2021, alle 21.25. Prodotto da Fremantle e condotto da Gabriele Corsi, segue cinque contadini single, provenienti da varie parti d’Italia, nella ricerca dell’anima gemella, una donna disposta a mollare tutto per trasferirsi in campagna e dedicarsi alla vita bucolica.

Il contadino cerca moglie: il cast

I cinque contadini prescelti sono l’allevatore 30enne Emanuele Occhipinti, l’agricoltore 35enne Lorenzo Bracci, l’allevatore 39enne Martino Rivadossi, il coltivatore di luppolo 44enne Marco Malaspina e l’allevatore 21enne Michele Totaro.

Nato a Roma nel 1971, Gabriele Corsi è attore, comico, conduttore televisivo e radiofonico. Ma è noto al grande pubblico, soprattutto, per essere uno dei membri del celebre Trio Medusa. Finito il liceo, ha scelto sin da subito di dedicarsi alla recitazione. E, una volta vinto il concorso all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma, ha iniziato a studiare professionalmente per diventare attore. Fino a quando, un contrasto con una docente non lo ha portato ad abbandonare la scuola. Da quel momento, ha iniziato una lunga gavetta a teatro, collaborando con una serie di associazioni alla messa in scena di diversi spettacoli. È stato proprio in una di queste rappresentazioni, Il giallo è servito, scritta e diretta da lui, che è stato notato dal direttore del casting de Il maresciallo Rocca, fiction Rai nella quale ha interpretato, per tre anni, il ruolo del carabiniere Michele Falcetti. Dopo il diploma al Susan Strasberg’s Actor Studio e la laurea in Scienze Politiche, ha continuato a dedicarsi al cinema e, in parallelo, ha iniziato una serie di percorsi lavorativi collaterali che lo hanno portato in radio (dove, dal 2001, conduce con il Trio Medusa il programma di Radio Deejay Chiamate Roma Triuno Triuno) e, soprattutto, in televisione con programmi come Le iene, Quelli che il calcio, Zelig, Take me out – Esci con me, Ninja Warrior Italia, Piccoli giganti, Boss in incognito, Reazione catena, B come sabato, Deal with it, la finale dell’Eurovision Song Contest 2021 e l’ultimo progetto, Il contadino cerca moglie. Oltre a una lunga serie di fiction, tra cui Una donna per amico e Boris. Sul grande schermo, invece, ha avuto la fortuna di lavorare con diversi registi: da Gabriele Muccino in Io e Giulia a Carlo Vanzina in Febbre da cavallo – La mandrakata.

Sulla sua vita privata, si sa poco. È sposato con la giornalista de La Repubblica Laura Pertici, con la quale ha avuto due figli.