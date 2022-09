Il Consigliere di Zelensky: «Partiti italiani filo-Putin finanziati dalla Russia»

Il consigliere dell’Ufficio di Zelensky Mykhailo Podolyak sostiene di avere elementi per affermare che alcuni partiti italiani abbiano preso soldi dalla Russia. La dichiarazione giunge a pochi giorni dalle elezioni politiche e dopo che le nostre autorità avevano già smentito la presenza di forze politiche italiane nell’elenco, fornito dal Dipartimento di Stato americano, dei partiti destinatari di finanziamenti russi.

Consigliere di Zelensky sui partiti italiani

Intervistato da Repubblica, al cronista che ha evidenziato l’assenza dell’Italia nella lista ha così risposto: «A noi non sfugge il comportamento di certi partiti, a volte proprio quelli italiani, che prendono posizioni apertamente filo-Putin sostenendo per esempio che, per un motivo o per un altro, la Russia aveva il diritto di attaccare l’Ucraina». E ancora, dopo la richiesta di maggiori dettagli: «Non possiamo interferire negli affari interni dell’Italia e non possiamo parlare pubblicamente di chi ha ricevuto soldi russi a scopo di lobbying. Ma ho motivo di ritenere che i dati fondamentali ci siano tutti: chi ha preso e quanto». Nessuno sbilanciamento su nomi e cognomi, dunque, perché «un’sarebbe ingerenza».

Spostando il focus sulla guerra, Podolyak ha continuato spiegando che, con l’annessione alla Russia delle regioni occupate di Kherson, Zaporzhizhia, Lugansk e Donetsk, per l’Ucraina non cambia nulla: i referendum non hanno valore legale e quelle zone, per il diritto internazionale, sono e rimangono ucraine. «Sono stati voti farsa, a cui hanno partecipato poche persone. A chi andava a votare puntavano il fucile in faccia ordinando di votare. Le nostre controffensive, quindi, vanno avanti», ha aggiunto.

La minaccia dell’atomica

Quanto alle minacce del Cremlino di usare armi atomiche in caso di attacco al proprio territorio, ha spiegato che le possibilità di un’escalation nucleare non sono alte, ma esistono. «E, se la parte civile del mondo consentirà il completo collasso della sicurezza nucleare internazionale, avremo conseguenze catastrofiche non solo per l’Ucraina», ha dichiarato evidenziando che tutti Paesi privi dell’atomica si sentiranno a rischio invasione da parte della Russia, il trattato di non proliferazione nucleare diventerebbe carta straccia e partirebbe la corsa agli armamenti.

Infine, un’affermazione sulla via diplomatica per cui, secondo il consigliere ucraino, non c’è più spazio: la Russia non vuole negoziare, lancia solo ultimatum e la trattativa potrebbe riprendere solo se l’esercito di Mosca abbandonasse l’intero territorio dell’Ucraina, Crimea compresa.