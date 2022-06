Il compagno Don Camillo, stasera su Rete 4: trama, cast e curiosità sul film

Fernandel e Gino Cervi tornano nei panni di Don Camillo e Peppone ne Il compagno Don Camillo, in onda questa sera, martedì 7 giugno 2022 alle 21.20 su Rete 4. Diretto da Luigi Comencini e uscito nei cinema nel 1965, il film non è altro che l’ultimo episodio della celebre saga cinematografica tratta dalla serie di racconti che vede come protagonisti i personaggi nati dalla penna di Giovannino Guareschi.

Il compagno Don Camillo: cosa sapere sulla pellicola in onda stasera su Rete 4 alle 21.20

Il compagno Don Camillo: la trama

Brescello, il paese dove Peppone è sindaco e Don Camillo parroco, sta organizzando un gemellaggio con Brexwyscewski, una piccola cittadina della campagna russa. Ovviamente, l’iniziativa non piace particolarmente al combattivo sacerdote e cerca in ogni modo di contrastarla utilizzando, a scopo di propaganda, due profughi russi da far ospitare di cascina in cascina. Lo stratagemma, tuttavia, perde efficacia quando si viene a scoprire che, in realtà, si tratta di due imbroglioni italiani. L’apparentamento, dunque, si farà e il primo cittadino si dedica a formare un gruppo di persone da far partire con destinazione Russia per le celebrazioni. Non sarà una missione semplice: minacciato dal rivale e con la paura di essere sbugiardato per un’avventura sentimentale passata, Peppone sarà costretto a inserirlo, sotto copertura, nella lista dei candidati alla partenza.

Il viaggio sarà davvero un’avventura: Don Camillo si rivelerà, naturalmente, l’ospite più irrequieto perché non potrà esimersi dall’assolvere la propria missione. Celebrerà messa, restituirà coraggio a un pope russo, porterà al matrimonio l’amore tra un compagno di viaggio e l’interprete che li accompagna. La vendetta, però, è un piatto che va servito freddo e il sindaco lo sa bene: così, deciderà di vendicarsi quando, vestito da monsignore, si farà ammettere a bordo di una crociera di giovani preti che l’amico/nemico, rientrato a casa, avrà il compito di accompagnare negli Stati Uniti.

Il compagno Don Camillo: il cast

Oltre a Fernandel e Gino Cervi nei ruoli di Don Camillo e Peppone, nel cast troviamo anche Saro Urzì (il Brusco), Marco Tulli (lo Smilzo), Silla Bettini (il Bigio), Gianni Garko (Nanni Scamoggia), Graziella Granata (Nadia Petrovna), Leda Gloria (Maria Bottazzi), Marina Morgan (Irma Bagón), Ettore Geri (Yenka Oregov), Paul Müller (il pope russo), Alessandro Gottlieb (Ivan), Rosemarie Lindt (Sonia), Mirko Valentin (Sasha), Jean Rougeul (il vescovo), Jacques Herlin (avvocato Benelli), Aldo Vasco (uno dei compagni di partito di Peppone), Salvatore Campochiaro (il notaio) e Margherita Sala (la fidanzata di Ivan).

Il compagno Don Camillo: cinque curiosità sulla pellicola

1) Il compagno Don Camillo: da Guareschi al grande schermo

Diversi degli episodi raccontati e messi in scena nel film sono stati ideati appositamente dagli sceneggiatori ma molti provengono dai racconti originali di Guareschi, tra cui Il Kolchoz, Vincita Sisal, Come pioveva, Agente segreto di Cristo, In abito simulato, Politica da viaggio, Tre fili di frumento e Gioventù bruciata.

2) Il compagno Don Camillo: l’addio di Fernandel

Il compagno di Don Camillo è stato il quinto e ultimo film per la coppia Gino Cervi e Fernandel. Quest’ultimo, infatti, gravemente ammalato, morirà durante le riprese dell’episodio successivo Don Camillo e i giovani d’oggi.

3) Il compagno Don Camillo: amici nemici

Tra ripicche e abbracci e in un clima di competizione positiva e sana, la storia di Don Camillo e Peppone è stata spesso paragonata a quella di due iconici campioni come Fausto Coppi e Gino Bartali. Una rivalità corretta e onesta, nella quale era difficile parteggiare per l’uno o per l’altro e scegliere un preferito.

4) Il compagno Don Camillo: tra realtà e finzione

Se vi sembra di aver già visto il municipio di Brezwyscewski, non vi state sbagliando. Si tratta, infatti, del Museo di Don Camillo e Peppone, aperto in via Cavallotti a Brescello.

5) Il compagno Don Camillo: un successo internazionale

Dopo l’uscita in Italia, la commedia è approdata anche in Francia, Germania Ovest, Canada, Belgio, Ungheria, Argentina, Spagna, Grecia e Finlandia.