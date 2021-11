Il Collegio stasera su Rai2: due studenti a rischio eliminazione, cosa sapere della nuova puntata

Terzo appuntamento con Il Collegio, reality show in onda stasera 9 novembre alle 21,20 su Rai2. La sesta edizione, ambientata nel 1977, sta riscuotendo un buon successo come confermano i dati di ascolto della scorsa settimana, con circa 1,7 milioni di telespettatori pari all’8,5 per cento di share. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Il Collegio, due studenti a rischio eliminazione nella puntata in onda stasera 9 novembre 2021 su Rai2

Il reality di Rai2 giunge a un nuovo momento cruciale. Dopo l’addio di Sveva Accorà, altri due alunni infatti saranno a rischio espulsione per aver mancato di rispetto al professor Andrea Maggi. L’unica loro speranza di restare ancora nel programma è superare una prova assegnata dal Preside de Il Collegio, Paolo Bosisio.

Grandi novità anche sul piano dei docenti, dato che uno di loro dovrà allontanarsi per qualche giorno. Con il nuovo arrivato, gli studenti assisteranno alla proiezione di un film e potranno effettuare la prima gita all’esterno del castello. Tuttavia, non a tutti è concesso prendervi parte: solo i più meritevoli potranno infatti mettere da parte i libri e godersi una giornata all’aperto. Spazio infine anche per una lezione di giornalismo.

Pov: Hai avuto bisogno del traduttore simultaneo.

Pov: Non è un Pov. Nell'attesa di una nuova puntata de #IlCollegio, martedì alle 21.20 su #Rai2, puoi rivedere tutti gli highlights su #RaiPlay ▶️ https://t.co/2T8ZWgMSSx 🌟 pic.twitter.com/uBLBtxCWAF — Rai2 (@RaiDue) November 7, 2021

Non mancheranno, come di consueto, gli alunni più sgarbati che con i loro comportamenti si attireranno le attenzioni dei professori e della sorvegliante Lucia Gravante. Spazio anche a malumori per via del menù alla mensa, non sempre gradito dagli studenti, e a nuovi flirt e simpatie, come quella fra la 16enne Sara Masserini e il 14enne Filippo Romano.

Il Collegio, oltre a far nascere nuove amicizie e potenziali amori, può rappresentare un ottimo trampolino di lancio per i concorrenti. È di queste ore infatti la notizia che Giulia Scarano, studentessa della quinta edizione, debutterà come attrice al fianco di Elodie in Ti mangio il cuore, fiction sull’omonimo romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini. Ad annunciarlo è stata la stessa Scarano in alcune stories sul suo profilo Instagram, che vanta 494 mila follower.