Il Collegio stasera su Rai 2: Lucia Gravante, carriera e vita privata della sorvegliante

Ritorna, anche questa settimana, l’appuntamento di Rai 2 con la nuova edizione de Il Collegio, in onda stasera, martedì 2 novembre 2021, alle 21.25. Nato come esperimento sociologico e diventato un vero e proprio cult del secondo canale, quest’anno il docu-reality ha catapultato gli insegnanti e i loro venti studenti nell’atmosfera del 1977. Un anno particolare per il nostro Paese, diviso tra le innovazioni portate dalla svolta economica e le controversie generate dalle contestazioni studentesche e dal complicato periodo degli Anni di Piombo.

Il Collegio: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Rai 2 alle 21.25

Il Collegio: tutte le anticipazioni sulla seconda puntata

Nella seconda settimana di permanenza, i ragazzi saranno chiamati a gestire le difficoltà generate dalla lontananza da casa e a confrontarsi coi problemi della convivenza e della gestione degli impegni scolastici. Soprattutto tra le ragazze, infatti, inizieranno ad emergere i primi dissapori, che metteranno a dura prova amicizie che sembravano ormai consolidate. Ma non è tutto. A sconvolgere ulteriormente gli equilibri del gruppo, alimentandone le divisioni, ci penserà una novità, al momento rimasta segreta e destinata ad essere rivelata nel corso della serata. Il comportamento indisciplinato e irrispettoso di alcuni compagni metterà a dura prova i neo-eletti rappresentanti di classe che dovranno cercare di tenere a bada i malumori. Intanto, prendono il via le trasmissioni della radio libera del Collegio, gestita dai ragazzi, e le prime lezioni di arte, che permetteranno a molti collegiali di aprirsi e confrontarsi su paure ed emozioni condivise. Un momento particolarmente emotivo che verrà rovinato dalla notizia di un provvedimento del preside nei confronti di alcuni allievi, che saranno costretti a superare una verifica per confermare la permanenza nel programma. Ci riusciranno? Basta sintonizzarsi su Rai Due per scoprirlo.

Il Collegio: chi è Lucia Gravante, la sorvegliante

Nata a Ivrea nel 1967, Lucia Gravante è l’attrice che veste i panni della temutissima sorvegliante de Il Collegio. Prima di dedicarsi a tempo pieno alla recitazione, Gravante ha studiato per diventare istruttrice di educazione fisica. E, dopo aver terminato il liceo, si è iscritta all’ISEF, conseguendo il titolo di istruttrice federale di atletica leggera e intraprendendo una carriera di insegnante alle scuole elementari. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo è datato 2000, quando ha esordito in teatro. Sul piccolo schermo, invece, è approdata nel 2003, con un ruolo da protagonista nella fiction Cuori Rubati. Quell’esperienza è stata solo la prima di una lunga serie di partecipazioni televisive a fiction di successo, tra cui Sospetti, Carabinieri e Baciamo le mani, e progetti cinematografici come Bianco e Nero e Bianca come il latte, rossa come il sangue. Nel 2016, infine, è arrivato Il Collegio, dov’è stata scritturata per dare volto e voce alla governante della scuola, nonché insegnante di Economia Domestica. Della sua vita privata non si conosce molto. Si sa solo che è sposata con un medico ed è mamma di due figli, una ragazza di 22 anni e un ragazzo di 18.