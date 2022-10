Il Collegio 7, stasera su Rai2 arriva la prof di Storia e Geografia

Terzo appuntamento con Il Collegio 7, che torna alla sua programmazione settimanale dopo il doppio episodio della settimana d’esordio. Stasera 25 ottobre, alle 21.20 su Rai2, Nino Frassica accompagnerà ancora una volta i telespettatori nel Regina Margherita di Anagni fra colpi di scena, crisi personali e un atteso nuovo ingresso. Nel docu-reality, che quest’anno “porta” i 20 concorrenti nel 1958, sbarcherà una nuova professoressa, la cui identità è ancora misteriosa. Ha già salutato infatti l’influencer Beatrice Fumagalli, che lascerà oggi il posto alla titolare di Storia e Geografia. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Il Collegio 7, le anticipazioni di stasera 25 ottobre 2022 su Rai2

Le lezioni in aula e l’arrivo di una nuova professoressa

La terza puntata de Il Collegio 7 consentirà di seguire gli sviluppi della rivalità fra le due classi. Quest’anno infatti grande novità è la presenza di due sezioni distinte, che intendono replicare l’istruzione del 1958. Già aperta la sfida per chi avrà il miglior rendimento e, di conseguenza, l’ambito premio finale del programma. Le prime puntate hanno permesso al pubblico di conoscere meglio i 20 concorrenti, che hanno sin da subito dovuto affrontare un primo e duro ostacolo, il taglio dei capelli. Un momento che per alcuni ha presentato grosse difficoltà, impattando così sull’umore. Spazio poi per le lezioni di dattilografia con il professor Zilli e per le lezioni sempre dettagliate del docente Maggi.

Occhi puntati però sul nuovo ingresso. Il Collegio 7 infatti accoglierà oggi una nuova professoressa che andrà ad arricchire il corpo insegnanti. Si tratta della titolare di Geografia e Storia, che prenderà il posto della supplente Beatrice Fumagalli. Classe 1994, quest’ultima nonostante i 28 anni ha già un passato nella scuola anche nella vita reale, tanto che sui suoi profili social si definisce docente precaria. Su TikTok, dove conta oltre 560 mila follower, ha più volte espresso il suo desiderio di ricevere una cattedra fissa, raccontando di rimando le sue disavventure legate al precariato. Di recente ha pubblicato il suo primo libro, Sopravvivere a(lla) scuola, che descrive le difficoltà per un neolaureato una volta a contatto con il mondo dell’istruzione. «Il sistema scolastico fa acqua da tutte le parti», ha scritto sul suo profilo. «Noi insegnanti lo teniamo assieme con le unghie e i denti».

Dove eravamo rimasti: la sospensione di Mattia e la crisi di Zelda

Pubblico in attesa di conoscere il destino di Mattia Camorani. La scorsa settimana, il 15enne di Faenza aveva infatti rotto una porta dell’istituto dopo avervi gettato contro una scarpa con tacco. Un gesto istintivo, scatenato dalle troppe chiacchiere delle ragazze nei confronti dei compagni maschi. Il guaio non è passato inosservato e Zelda, 15enne triestina, ha subito fatto il nome di Mattia al preside, che ha deciso di sospendere il ragazzo con effetto immediato. Camorani ora rischia persino l’espulsione, ma potrebbe anche beneficiare di una seconda chance. Intanto proprio Zelda ha mostrato fragilità dopo la sfida di canto. «Mi fa paura il giudizio degli altri», ha detto la giovane al prof di musica. «Mi si bloccano le mani, eppure suono da otto anni». Infine, riflettori accesi su Apollinaire, che ha rivelato di aver promesso alla mamma di diventare una persona migliore.