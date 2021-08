Stasera su Rai2 alle 21,20 andrà in onda una nuova puntata de Il circolo degli anelli, trasmissione condotta da Alessandra De Stefano che vanta la presenza di due ospiti fissi d’eccellenza. Al fianco della giornalista di viale Mazzini infatti ci sono ogni sera due leggende olimpiche, ossia l’ex medaglia d’oro nel salto in alto a Mosca 1980 Sara Simeoni e Il signore degli anelli Jury Chechi, campione di ginnastica oro ad Altanta 1996 e bronzo ad Atene 2004.

La trasmissione, capace di informare ma allo stesso tempo di intrattenere il pubblico, sta riscuotendo un grande successo in termini di share ma soprattutto sui social network, tanto che l’hashtag #circolodeglianelli è costantemente fra i trend topic di Twitter. Ad accompagnare la conduttrice ci sono anche il giornalista Dario Antonelli, chiamato a portare sul tavolo degli esperti i contenuti più interessanti e divertenti pubblicati sui social, e una cerchia di ex atleti ogni volta differenti. Da qualche puntata è presente l’ex nuotatore Domenico Fioravanti (qui carriera e vita privata), mentre stasera dovrebbe tornare anche l’ex campione di ciclismo Stefano Garzelli.

Con lui infatti Alessandra e i suoi ospiti analizzeranno la splendida medaglia d’oro conquistata oggi dalla squadra del ciclismo su pista guidata da Filippo Ganna. Probabile anche la presenza di Consuelo Mangifesta per affrontare la cocente delusione del volley che, dopo aver perso il team maschile ieri mattina, ha dovuto salutare anche la squadra femminile, eliminata nei quarti di finale dalla Serbia in un match senza storia.

Stefano Garzelli, carriera e vita privata dell’ex ciclista ospite a Il circolo degli anelli stasera su Rai2

Gli esordi e la prima esperienza con Marco Pantani

Nato a Varese il 16 luglio 1973, Stefano Garzelli è uno dei ciclisti italiani più famosi dell’ultimo ventennio tanto da essere considerato uno dei migliori scalatori del periodo. Il suo esordio sulle due ruote è avvenuto all’età di dieci anni quando ha iniziato a correre nella squadra di Besano (Varese), suo paese d’origine, cui è rimasto legato fino all’adolescenza.

I primi successi giunsero già nella categoria juniores, dove vinse due classiche da scalatori, il campionato provinciale con l’arrivo sul Brinzio e la Cirié-Pian della Mussa. Il primo contratto da professionista giunse però nel 1996, quando Giuseppe Martinelli gli offrì un posto nella squadra Mercatone Uno, di cui faceva parte anche il Pirata Marco Pantani. La sua prima esperienza al Giro d’Italia del 1997 si concluse con un ottimo nono posto, mentre l’anno successivo, quando aveva l’obiettivo di aiutare Pantani nella vittoria finale ma anche di confermare gli ottimi risultati della precedente edizione, cadde nella diciannovesima tappa, andando fuori classifica.

La vittoria al Giro e la squalifica per doping

Per far esplodere la sua gioia dovette aspettare solo due anni, poiché nel 2000 arrivarono non solo la prima vittoria di tappa al Giro (nella diciottesima frazione), ma anche il trionfo finale dell’intera corsa, conquistata grazie alla cronometro individuale del Sestriere. Al termine della stagione lasciò la Mercatone Uno per accasarsi alla Mapei-Quick Step di Giorgio Squinzi. Nonostante i buoni propositi per il Giro d’Italia del 2001, un attacco influenzale lo debilitò profondamente e lo costrinse al ritiro al termine della tredicesima tappa. Nel 2002 arrivò però la batosta più dura: una squalifica di undici mesi per aver assunto il Probenecid, un diuretico dopante che lo costrinse a rinunciare al Giro d’Italia.

Il rientro avvenne nel 2003 con la maglia della Vini Caldirola, con cui si piazzò secondo al Giro d’Italia a sei minuti dal campione Gilberto Simoni. Nel 2005 passò alla Liquigas, poi nel 2007 all’Acqua & Sapone e infine nel 2013 alla Vini Fantini, ultima casacca vestita prima del ritiro. Dal 2014, dopo l’addio alle corse, è commentatore per il ciclismo su Rai Sport.

Per quanto riguarda la vita privata, Stefano Garzelli è spostato con Maria, una donna spagnola conosciuta a Valencia nel 2003, dalla quale ha avuto quattro figli: Marco, Luca, Matteo e Leonardo. Il suo profilo Instagram, Il Garzo, conta quasi 37 mila follower.