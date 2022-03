Il Cantante Mascherato: questa sera 25 Marzo su Rai 1 le anticipazioni, gli ospiti della sesta puntata

Grazie al prolungamento dello show, Milly Carlucci raddoppia la semifinale de Il Cantante Mascherato e, dopo la prima parte della scorsa settimana, propone la seconda, in onda stasera, venerdì 25 marzo 2022 alle 21.20 su Rai 1. Per altre due puntate, dunque, la padrona di casa continuerà a guidare pubblico e investigatori nei meandri delle indagini alla scoperta del fantomatico Cantante Mascherato, tra scoperte e colpi di scena inaspettati.

Il Cantante Mascherato: cosa sapere sulla penultima puntata in onda stasera su Rai 1 alle 21.20

Il Cantante Mascherato: chi sono gli investigatori

Ad affiancare Carlucci, quattro investigatori d’eccezione: Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Arisa che, di settimana in settimana, si mettono in gioco per provare a indovinare chi si nasconde dietro a ogni maschera. Non mancheranno, ovviamente, i commenti e le ipotesi del pool investigativo guidato da Sara Di Vaira, il ‘Capo investigatore’, mentre Vito Coppola, vincitore di Ballando con le Stelle, accompagnerà con le sue performance alcuni dei numeri dei protagonisti in gara.

Il Cantante Mascherato: tutte le anticipazioni e gli ospiti della sesta puntata

Dopo l’eliminazione di Medusa e Drago, che altro non erano che Bianca Guaccero e Simone Di Pasquale, le maschere arrivate in semifinale sono cinque: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino e Soleluna ma altri due nuovi concorrenti calcheranno il palco. Si tratta di Pulcino e Gatta che, come da regolamento, dovranno affrontare lo spareggio iniziale con Lumaca. Superato il primo scoglio, la serata pare davvero ricca di sorprese. Alba Parietti e Cristina D’Avena faranno un omaggio a Mina in occasione del suo compleanno, portando sul palcoscenico una selezione dei suoi più grandi successi.

Ma non è tutto: torneranno anche le sfide in duetto, con abbinamenti decisamente interessanti: Volpe con È la mia vita se la vedrà con Soleluna, che intonerà Nostalgia Canaglia e ad accompagnarli ci sarà, naturalmente Al Bano; Lumaca o Gatta sfiderà, sulle note di Non mollare mai, Camaleonte, che canterà Mon Amour, entrambi coadiuvati da Gigi D’Alessio e, infine, Pinguino duellerà contro Pulcino o Lumaca sulle note di due successi di Arisa (che sarà lì con loro sul palco), Mi sento bene versus Sincerità. Anche in questa puntata, si potrà optare per la maschera d’oro, la possibilità di smascheramento offerta a uno degli investigatori, che avrà solo una chance per svelare l’identità di uno dei concorrenti perdenti: se la indovina, verrà immediatamente rivelata senza spareggio, altrimenti sarà qualificato per la puntata successiva.

Cari amici, nella seconda semifinale de #ilcantantemascherato avremo dei duetti pazzeschi con i grandi della musica Italiana #albano @ARISA_OFFICIAL @_GigiDAlessio_ Due nuove maschere #icmgatta e #icmpulcino A chi andrà la maschera d’oro? @IlCantanteRai1 pic.twitter.com/Hyffxrlk2t — Milly Carlucci (@milly_carlucci) March 22, 2022

Il Cantante Mascherato: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 1 del digitale terrestre e sul 101 di Sky, Il Cantante Mascherato è disponibile in diretta streaming e on demand su Rai Play.