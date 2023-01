Il Cantante Mascherato 4, cambia la giuria: chi sono le new entry

Torna il Cantante Mascherato 4, il famoso celebrity show di Rai Uno che vede alcuni personaggi famosi cantare brani della musica internazionale e italiana con un travestimento e la voce camuffata. Quest’anno ci saranno dei cambiamenti nella giuria: ecco le novità.

Cantante Mascherato 4, cambia la giuria: i nuovi nomi

La nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci, che ha da poco terminato il suo impegno con Ballando con le stelle, andrà in onda la prossima primavera a partire dal 18 marzo. Si tratta del programma prodotto dalla Endemol Shine Italy che richiama il format internazionale The Masked Singer, nato in Corea del Sud e diventato famoso negli Stati Uniti.

Quest’anno, il format sarà arricchito da due new entry nella giuria che subentreranno a Caterina Balivo e Arisa. La prima è infatti impegnata a condurre un game in onda su La7, la seconda con Amici di Maria De Filippi. Al loro posto arriveranno due volti amatissimi dal pubblico italiano, ovvero Iva Zanicchi e Christian De Sica. I due affiancheranno i confermati Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

Le novità della nuova edizione

Per scoprire tutte le novità del Cantante Mascherato 4 occorre attendere sabato 18 marzo, quando andrà in onda la prima puntata dell’edizione del 2023. Oltre al cambio di giuria, Milly Carlucci ha assicurato che sta lavorando per rendere il programma il più eccentrico show della TV.

Tra le novità già rivelate vi è quella del mascherato per una notte, appuntamento che richiama quello del ballerino per una notte in Ballando con le Stelle: in ogni puntata, un vip (differente dai concorrenti) si recherà sul palco dello show indossando una maschera che, a fine puntata, toglierà per svelare il suo vero volto. Non resta dunque che attendere il 18 marzo per iniziare a scoprire chi sono i vip sotto le maschere!