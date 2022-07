Il cacciatore di anoressiche stasera su Nove: la storia di Marco Mariolini

Il caso Marco Mariolini al centro del documentario Il cacciatore di anoressiche, che Nove riproporrà stasera 9 luglio alle 21,30. Il progetto del regista Ram Pace vanta la scrittura di Marina Loi e Flavia Triggiani, autrice di Lady Gucci – La vera storia di Patrizia Reggiani. Il docu-crime racconta, tramite interviste esclusive e video di repertorio, la storia dell’ex antiquario bresciano con l’ossessione per le donne scheletriche. Dal primo rapporto difficile con la moglie, che si salvò grazie al divorzio, fino alla relazione con Monica Calò, che uccise con 22 coltellate nel 1998. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito di Nove o tramite la piattaforma Discovery+.

L’infanzia difficile e il rapporto con la moglie

Bresciano, classe 1959, Marco Mariolini nacque in un clima familiare turbolento. La madre, vittima di un disturbo ossessivo compulsivo, dominava caratterialmente il padre, che ne subiva sempre l’isteria senza reagire. Per questo, ancora bambino, Marco andrò a vivere con i nonni ma ben presto cominciò a mostrare i primi segni di una malattia. Si trattò di parafilia, patologia che lo portò a cercare magrezza eccessiva nelle sue partner. Oggetto di interesse non erano però donne già esageratamente scheletriche, ma anche ragazze deboli mentalmente e per lui facilmente malleabili. Dopo il servizio militare, nel 1980 sposò la sua allora fidanzata Lucia, trascinandola in un continuo incubo. La donna arrivò a pesare appena 33 chili per via di denutrizione e continui maltrattamenti. Il matrimonio naufragò presto, tanto che Marco spostò la sua attenzione altrove.

Cercò assiduamente, tramite annunci e riviste, una donna che rispettasse specifici requisiti, tra cui l’anoressia. Ignara vittima fu Monica Calò, studentessa di Padova alta e snella. Perfetta per Marco, anche perché fragile e manipolabile. L’uomo raccontò il rapporto nella sua autobiografia Il cacciatore di anoressiche, epiteto che si diede da solo e che ancora oggi lo identifica. Costrinse Monica e mangiare sempre meno, fino a ridurre la dieta a soli liquidi e a farle rimettere il poco cibo ingerito tramite medicine. Una notte, esasperata dalle violenze, Monica provò a ucciderlo con una martellata in testa.

Le persecuzioni a Monica e il tragico epilogo sul Lago Maggiore

Dopo il tentato omicidio, la 25enne finì prima in ospedale per il suo forte stato di denutrizione. Riprese le forze, scontò un anno di detenzione agli arresti domiciliari nella casa di famiglia a Domodossola, mentre Marco si risvegliò dal coma tentando sempre di discolpare la ragazza per quanto accaduto. Nonostante l’allontanamento, Mariolini continuò a perseguitare Monica sperando che tornasse con lui. Nell’autobiografia Il cacciatore di anoressiche spiegò nel dettaglio anche le modalità con cui intendeva ucciderla nel caso non avesse accettato di riconciliarsi. Le continue minacce spinsero la donna a tentare il suicidio e, solo in seguito, a decidere di incontrare Marco.

La scelta si tradusse in un errore fatale. Quando rifiutò di ricucire il rapporto, durante un incontro sulle rive del Lago Maggiore, Marco la uccise con 22 coltellate. Era il 14 luglio 1998 e, dopo l’arresto, confessò subito l’omicidio. Due anni dopo, la Corte di Assise di Novara lo condannò a 20 anni di detenzione nel carcere di Bergamo. Terminata la sua pena, nella primavera 2021 è stato trasferito in una residenza psichiatrica per acclarata pericolosità sociale. Passati tre anni, l’equipe medica si pronuncerà sul da farsi. La sua storia ha ispirato Matteo Garrone per il suo film Primo amore. Nel 2001, in Storie maledette di Franca Leosini, con metà cranio e barba rasati, così descrisse la sua persona: «Sono un impareggiabile imbecille, ma non un criminale. Materialmente colpevole, spiritualmente innocente».