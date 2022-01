Il cacciatore di anoressiche, stasera su Nove: la vera storia di Marco Mariolini

La prima serata di Nove propone Il cacciatore di anoressiche, in onda stasera, sabato 29 gennaio 2022, a partire dalle 21.30. Attraverso materiale di repertorio e interviste esclusive, il docu-crime vuole ripercorrere il caso di Marco Mariolini, ex antiquario ossessionato dalle donne scheletriche: dalla prima vittima, la moglie, arrivata al limite della denutrizione e messa in salvo dal divorzio, a Monica Calò, la studentessa che ha ucciso perché aveva deciso di lasciarlo e denunciarlo.

Il cacciatore di anoressiche: le cose da sapere sul documentario in onda stasera su Nove alle 21.30

Il cacciatore di anoressiche: la storia di Marco Mariolini

Nato in provincia di Brescia nel 1959, Marco Mariolini si è trascinato, per tutta la vita, il trauma di un’infanzia tutt’altro che tranquilla. La sua situazione familiare, infatti, non era delle migliori: la madre era affetta da un forte disturbo ossessivo compulsivo per le pulizie domestiche e il padre, invece, era completamente assoggettato ai deliri della moglie, subendone passivamente il carattere e i suoi attacchi isterici. Motivo per cui, per i primi anni di vita, Mariolini si trasferì a casa dei nonni. L’adolescenza non gli recherà la tranquillità di cui aveva bisogno: è proprio in quegli anni, infatti, che ha iniziato a percepire i primi segni di parafilia, una patologia che lo avrebbe spinto a ricercare compulsivamente la magrezza nelle sue partner e che, già dalle prime relazioni adolescenziali, lo portò ad avere difficoltà nel rapportarsi con il sesso opposto. Iniziò a lasciarsi ossessionare da ossa, tendini, vene.

Il cacciatore di anoressiche: Lucia, la sua prima vittima

Rientrato dal servizio di leva, iniziò a corteggiare quella che sarebbe diventata la moglie, la giovane Lucia. Un matrimonio che ben presto si trasformò in un vero e proprio incubo. Tutto ruotava attorno all’aspetto fisico della donna che, a causa delle due gravidanze, si era trasformato e arrotondato. Allontanandosi da quei 30 chili raggiunti con un regime di denutrizione a cui l’aveva sottoposta tra maltrattamenti e offese. Incapaci di funzionare, decisero di separarsi e Mariolini spostò immediatamente la sua attenzione altrove, mettendosi alla ricerca di una compagna con una serie di annunci su riviste e quotidiani locali, nei quali elencò senza filtri tutte i requisiti necessari. Uno su tutti: l’anoressia.

Il cacciatore di anoressiche: la storia con Monica Calò

A cadere nella sua trappola fu Monica Calò, studentessa di Padova. Benché non soddisfacesse il suo prototipo, iniziarono a frequentarsi. Calò era alta e snella, aveva la corporatura perfetta per essere modellata da Mariolini. La personalità fragile e facilmente manipolabile della nuova fidanzata permise all’uomo di gestirne morbosamente l’alimentazione e osservarne da vicino la trasformazione. Iniziò a razionarle i pasti fino a costringerla ad assumere solo liquidi e a rimettere il poco cibo che ingurgitava, le somministrò medicine e lassativi, le impose la clausura, non la lasciò mai libera, la picchiava e, nei ristoranti, le imponeva di guardarlo mangiare senza toccare nulla. Fino a quando una notte, esasperata dalle violenze, Calò provò a uccidere il compagno, colpendolo in testa con un martello. Sulla scena del crimine, gli inquirenti trovarono un quadro inquietante: un uomo in fin di vita e una donna allo stremo.

Il cacciatore di anoressiche: l’autobiografia e le persecuzioni

Mentre la 25enne veniva portata in ospedale, Mariolini si risvegliava dal coma, tentando in ogni modo di discolparla. Le condizioni in cui era stata trovata ebbero un peso sulla sentenza: la Corte la condannò a un anno di detenzione, da scontare agli arresti domiciliari. L’allontanamento dal suo carceriere sembrava aver aiutato a rimetterla in pista, ma lui non si diede per vinto. E, nel tentativo di convincerla a fare dietrofront, la perseguitò con lettere, telefonate e minacce. Nello stesso periodo iniziò a scrivere anche un’autobiografia in cui descriveva nel dettaglio la sua fissazione e la modalità con cui avrebbe ucciso Calò se non avesse ceduto alla sua richiesta di riconciliazione. L’invio di una copia, la successiva conferenza stampa organizzata dalla casa editrice e le continue persecuzioni gettarono la vittima nella più totale disperazione, spingendola a tentare il suicidio prima e a commettere un gravissimo passo falso dopo, accettando di incontrare Mariolini per l’ultima volta.

Il cacciatore di anoressiche: l’omicidio e la condanna

Al rifiuto di una rappacificazione da parte dell’ex ragazza, l’uomo rispose con la peggiore delle vendette. E il 14 luglio 1998, sulle rive del Lago Maggiore la uccise con 22 coltellate. Arrestato, confessò subito l’omicidio. Nonostante i tentativi della difesa di spingere per una parziale capacità di intendere e di volere provocata da un disturbo della personalità, le perizie confermarono la sua sanità mentale. L’omicidio era doloso, volontario e premeditato e in aula l’imputato non si mostrava minimamente pentito del gesto. Nel 2000 la Corte d’Assise di Novara lo ha condannato a 20 anni di detenzione nel carcere di Bergamo. Pena che, a oggi, sta scontando nel penitenziario di Torre del Gallo, in provincia di Pavia.