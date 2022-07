Il borsch ucraino è patrimonio immateriale dell’Unesco: battuta la Russia

L’Unesco ha riconosciuto come patrimonio culturale immateriale il borsch ucraino. Si tratta di un piatto tipico dell’Ucraina e della Russia, paesi che si contendono da tempo la paternità della ricetta: con il sostegno anche dell’Italia, il Comitato ha dato la vittoria al primo stato.

Borsch ucraino patrimonio dell’Unesco

Il borsch è un piatto a base di barbabietole, cavolo fresco, brodo, carne di manzo e maiale e panna acida. La sua candidatura a patrimonio mondiale era stata presentata nel 2019 da Kiev e la decisione finale era prevista per il 2023-24. Un mese fa, l’Ucraina aveva però chiesto la procedura sottolineando il rischio che la guerra potesse mettere in pericolo questa tradizione.

L’1 luglio 2022 è arrivato il verdetto positivo del Comitato del patrimonio immateriale, che ha accolto il parere favorevole dell’Organo internazionale di esperti (Evaluation Body) presieduto dall’italiano Pier Luigi Petrillo. Queste le motivazioni: “Viene riconosciuto che il borsch è patrimonio ucraino da secoli e che la cultura che rappresenta è in pericolo per tre motivi. Perché il conflitto armato impedisce alla popolazione di dedicarsi alla preparazione del piatto e di trasmetterne il valore alle nuove generazioni. Perché gran parte della comunità è stata costretta ad abbandonare i propri luoghi d’origine. E perché la distruzione dell’ambiente e dei campi agricoli, mette a rischio la possibilità stessa di realizzare la pietanza a base di barbabietole, carote, cipolle, carne“.

Lo chef ucraino Ievgen Klopotenko, in prima linea fin dal 2019 per ottenere il riconoscimento Unesco, aveva anche chiesto ai cuochi di tutto il mondo di mettere quel piatto nei loro menu in segno di solidarietà a Kiev: “Sto chiedendo a tutti gli chef internazionali di cucinare il borsch perché è un piatto ucraino, di servirlo nel proprio ristorante, di postarlo, di donarne i proventi se possibile. Make borsch not war. A volte basta poco, ci aiuterebbe a sentirci meno soli e ci farebbe sentire il sostegno dei nostri colleghi nel mondo“.

L’origine della ricetta

Se per molte ricette diffuse nell’Est Europa è difficile risalire alla paternità e ogni paese finisce con il considerarle propri piatti identitari (secondo un detto slavo “ci sono tanti borsch quante sono le nonne dell’Europa orientale”), per questa l’Ucraina ha più ragione degli altri nel ritenerla propria. Con ogni probabilità, sarebbe proprio Kiev a poter annoverare nel suo patrimonio gastronomico originario la celebre zuppa.