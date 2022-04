Il borgo dei borghi stasera su Rai3: i luoghi tra cui scegliere il più bello d’Italia

La bellezza d’Italia fa capolino su Rai3. Stasera 17 aprile alle 21,20 andrà infatti in onda Il borgo dei borghi, puntata speciale di Kilimangiaro che assegnerà il premio al miglior centro urbano del Paese. Alla conduzione ci sarà Camila Raznnovich che, in questa nona edizione, presenterà paesini nascosti e mete turistiche fra le più gettonate, compresi posti incantevoli ma ancora poco conosciuti. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Ritorna l'appassionante sfida tra i borghi più belli d'Italia.

Un viaggio diverso nell'Italia più autentica e poco conosciuta. Quale sarà il borgo più bello d'Italia? Lo scopriremo al #IlBorgoDeiBorghi domenica 17 aprile alle 21.30 con @camilaraznovich su #Rai3 pic.twitter.com/BnFSvLa38e — Rai3 (@RaiTre) April 13, 2022

Il borgo dei borghi, tutti i paesi protagonisti stasera 17 aprile 2022 su Rai3

Giunto alla sua nona edizione, Il borgo dei borghi mette ogni anno a confronto alcuni dei paesi più belli d’Italia. Il viaggio in compagnia di Camila Raznovich andrà alla scoperta di arte, gastronomia e cultura dell’intera penisola. L’appuntamento 2022 vedrà la partecipazione di 20 località, una per ogni regione, che si aggiungeranno così alle 280 già presenti nella storia del programma. Si tratta di posti incantevoli, scelti non solo in base alla loro bellezza, ma anche per la loro tradizione e la qualità della vita. Piccoli e grandi, celebri o sconosciuti, tutti i centri urbani presenteranno peculiarità uniche e continue sorprese grazie anche al racconto dei loro protagonisti. Assieme alla conduttrice ci saranno Rosanna Marziale, chef e divulgatrice enogastronomica, il matematico e saggista Piergiorgio Odifreddi e Jacopo Veneziani, storico dell’arte che si è laureato alla Sorbona di Parigi.

Ne Il borgo dei borghi ci saranno 20 località che rappresenteranno altrettante regioni d’Italia. Si tratta di Varres per la Valle d’Aosta, Varallo (Vercelli) per il Piemonte e Millesimo (Savona) per la Liguria. Tremezzo (Como) rappresenterà la Lombardia, mentre per il Trentino Alto Adige ci sarà Levico Terme (Trento). Soave (Verona) sarà portabandiera del Veneto, mentre per il Friuli Venezia Giulia ci sarà Clauiano (Udine). E ancora, spazio a Compiano (Parma) per l’Emilia Romagna, Castelfranco Piandiscò (Arezzo) per la Toscana e Pergola (Pesaro) per le Marche. L’Umbria vanterà Trevi (Perugia), Ventotene (Latina) rappresenterà il Lazio e Navelli (L’Aquila) l’Abruzzo. Per il Molise ci sarà Riccia (Campobasso), mentre Sant’Agata sui due golfi (Napoli) celebrerà la Campania. Per la Basilicata ci sarà Pietragalla (Potenza), per la Calabria ci sarà Oriolo (Cosenza), mentre Vico del Gargano (Foggia) rappresenterà la Puglia. Infine ci saranno Sutera (Caltanissetta) e Cabras (Oristano), rispettivamente per Sicilia e Sardegna.