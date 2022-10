Il 7 ottobre 2006 veniva uccisa Anna Politkovskaja giornalista della Novaja Gazeta

Il 7 ottobre non è solo il compleanno di Vladimir Putin che oggi compie 70 anni ma anche l’anniversario dell’uccisione di Anna Politkovskaja, la cronista del giornale di opposizione Novaya Gazeta – a cui il 15 settembre scorso è stata revocata la licenza anche per il sito oltre che per la versione cartacea – freddata nell’ascensore del condominio dove viveva a Mosca nel 2006. La giornalista 48enne, nel 2000 insignita del Pulitzer russo, aveva denunciato per anni la deriva autoritaria del governo di Putin e si era a lungo occupata, con articoli e libri, delle violazioni dei diritti umani nella Cecenia di Ramzan Kadyrov.

Prima di essere uccisa la giornalista stava lavorando a un articolo sulle torture praticate dalle forze di Kadyrov

Prima di essere uccisa Politkovskaja stava preparando un articolo sulle torture praticate da una sezione delle forze di sicurezza cecene legate a Kadyrov. Ne aveva parlato a Radio Svodoba due giorni prima di essere uccisa: «Sto conducendo un’inchiesta. Riguarda le torture perpetrate nelle prigioni segrete di Kadyrov oggi e nel passato», raccontava. «Persone che sono state sequestrate dagli uomini di Kadyrov senza alcuna giustificazione. Ho un solo sogno personale nel giorno del compleanno di Kadyrov. Sogno che sieda sul tavolo degli imputati».

Nel 2014 furono condannati cinque sicari ceceni, nessuna traccia dei mandanti

Il 9 giugno del 2014 il secondo processo per l’assassinio della giornalista si concluse con la condanna di cinque sicari ceceni giudicati colpevoli dell’esecuzione “materiale”. Questo senza poter identificare in alcun modo i mandanti. Secondo quanto emerso in seguito i cinque uomini, due dei quali condannati all’ergastolo, uccisero Politkovskaja per 150 mila dollari.