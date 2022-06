Il 3 giugno è la Giornata Mondiale della Bicicletta, perché?

Il 3 giugno è la Giornata Mondiale della Bicicletta. La ricorrenza è stata fissata dall’Assemblea Generale dell’ONU che ha dedicato la giornata al mezzo di trasporto sostenibile, economico e che favorisce la salute. Ecco le iniziative pensate per oggi in Italia.

Il 3 giugno è la Giornata Mondiale della Bicicletta

Il 3 giugno è la Giornata Mondiale della Bicicletta. L’Assemblea Generale dell’ONU ha deciso di dedicare nel 2018 la giornata al mezzo di trasporto sostenibile, semplice, economico, affidabile, pulito e rispettoso dell’ambiente, che favorisce la salute. E nella ricorrenza l’istituzione intende promuoverne l’uso come mezzo per favorire lo sviluppo sostenibile, facilitare l’inclusione sociale e una cultura di pace.

La Giornata Mondiale della Bicicletta (World Bicycle Day) in Italia richiama l’attenzione anche sul suo ruolo come motore del turismo sostenibile in tutte le aree del nostro Paese. Questo offre sempre più ciclovie urbane e ciclovie turistiche, oltre a spettacolari percorsi fuoristrada per mountain bike.

Secondo Confindustria Ancma lo scorso anno il settore ha registrato un balzo delle vendite. Un più 14% di bici tradizionali e addirittura un più 44% in quelle a pedalata assistita o elettriche.

Il sondaggio Ipsos

Secondo il nuovo sondaggio Ipsos, la maggioranza degli italiani (88%) ritiene che la bicicletta svolga un ruolo importante nella riduzione delle emissioni e nella riduzione del traffico (85%). Tuttavia, oltre la metà degli intervistati (62%) ritiene che andare in bicicletta nella propria zona sia troppo pericoloso. Nei 28 Paesi considerati dal sondaggio, gli italiani sono in maggioranza a pensare che i ciclisti spesso non rispettino le regole del Codice della strada. Quindi, che possano rappresentare un pericolo per se stessi, per i pedoni e gli automobilisti. Il 26% afferma di utilizzare la bicicletta per fare attività fisica e soltanto il 10% utilizza la bicicletta per raggiungere il proprio posto di lavoro o di studio.

Le iniziative in Italia

In occasione della Giornata mondiale della Bicicletta, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) lancia la campagna “La BICI ridisegna il FUTURO”. “Il mondo sta cambiando e la dipendenza dai combustibili fossili sta causando enormi danni al pianeta, al clima globale, così come alla nostra pace e sicurezza. Tutti, semplici cittadini e decisori politici, siamo chiamati a scelte consapevoli. La bicicletta è una soluzione climatica, energetica, sociale e urbanistica fondamentale, e come tale deve diventare una priorità – ha detto Alessandro Tursi, presidente FIAB –. Il nostro messaggio per il 3 giugno intente quindi essere un esplicito invito a pedalare insieme verso un futuro più sicuro, più sano e più sostenibile”.