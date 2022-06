Il 28 giugno 1926 nasceva Mel Brooks

Oggi 28 giugno Mel Brooks compie 96 anni. Nato a Brooklin nel 1976 in una famiglia ebrea di origine polacca, cominciò a sviluppare la sua comicità come reazione all’aggressività dei coetanei. «Ho saputo di essere nato per fare il comico all’età di una settimana, quando tutti si affacciavano sulla mia culla e scoppiavano a ridere», raccontava Brooks. «Quando ero un ragazzino osservavo mia madre piangere e ridere, non sapevo perché piangeva o perché rideva ma ero felice se lei rideva e molto infelice se lei piangeva. Così ho cominciato a far ridere mia madre per farla stare bene e poi dopo di lei tutto il resto del mondo». La sua verve comica non l’abbandonò nemmeno durante la Seconda Guerra mondiale: anche al fronte Brooks intratteneva i commilitoni con imitazioni e parodie. Tornato alla vita civile, tentò la strada del comico. Dopo anni di dura gavetta nei locali di New York, la svolta arrivò con la televisione. Brooks cominciò a scrivere i testi per alcuni degli show più popolari tra i quali il Your Show of Shows, di Sid Caesar. Lavoro con il quale vinse un Grammy.

Il debutto al cinema con Per favore, non toccate le vecchiette

Il 5 agosto 1964 sposò in seconde nozze Anne Bancroft, premio Oscar per Anna dei miracoli (1962) di Arthur Penn e futura protagonista de Il laureato. Fu allora che Brooks iniziò ad avvicinarsi al cinema. «Mi ha sempre spronato. È sempre stata un’ispirazione per me, ha sempre pensato che avessi talento», ha ricordato l’attore e regista dopo la morte della moglie. «Ha creduto in me fin dall’inizio, sia come cantautore che come sceneggiatore o qualunque cosa volessi fare. Mi ha sempre detto: ‘Puoi farcela’». Nel 1968 l’esordio sul grande schermo con Per favore, non toccate le vecchiette (The Producers) che segnò anche l’inizio del sodalizio artistico con Gene Wilder. Nonostante i magri incassi al botteghino la pellicola fruttò a Brooks l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Due anni dopo, nel 1970, diresse e interpretò Il mistero delle dodici sedie, che si rivelò un altro flop di incassi. Nel 1974 la rivincita con Mezzogiorno e mezzo di fuoco che ottenne un enorme successo di pubblico e critica e considerato una delle migliori commedie americane del Dopoguerra. Quasi contemporaneamente uscì nelle sale un altro dei suoi capolavori: Frankenstein Junior, realizzato sempre in tandem con Wilder, in cui Brooks appare in un piccolissimo cameo nei panni di un paesano spaventato.

Le grandi parodie: da Alta tensione a Balle spaziali

Poi arrivarono le grandi parodie: nel 1977, con Alta tensione, Brooks omaggiò con Alfred Hitchcock de La donna che visse due volte. Poi arrivarono Balle spaziali (1987) e Robin Hood: un uomo in calzamaglia (1993) che faceva il verso al Robin Hood – Principe dei ladri di Kevin Costner, uscito in quegli anni. Nel 1995 fu la volta di Dracula morto e contento, con Leslie Nielsen, il suo ultimo film come regista. Nel 1976 aveva girato L’ultima follia di Mel Brooks, un film muto (il titolo originale è Silent Movie), con protagonisti Brooks stesso, Marty Feldman – l’Igor di Frankenstein Junior – e Dom DeLuise, altro amico con cui aveva lavorato in Mezzogiorno e mezzo di fuoco. Nel 1981 diresse e interpretò La pazza storia del mondo, una carrellata di parodie di avvenimenti storici ed episodi biblici. Mentre due anni dopo, con la moglie, fu protagonista di Essere o non essere di Alan Johnson, remake del capolavoro Vogliamo vivere! di Ernst Lubitsch. Che vita da cani! girato nel 1991 fu un omaggio al grande Frank Capra, mentre nel 1994 e nel 1999 recitò in due film di Ezio Greggio: un cameo ne Il silenzio dei prosciutti e come co-protagonista in Svitati.

Il gran ritorno a Broadway

Come produttore invece mise a segno tra gli altri, due capolavori come The Elephant Man di David Lynch e La mosca di David Cronenberg. L’ultimo successo Books lo ha messo a segno a Broadway con la trasposizione teatrale di Per favore, non toccate le vecchiette, diretta da Susan Stroman, spettacolo che vinse nel 2001 ben 12 Tony Award 2001, ben 12. Nel 2005 per volontà di Brooks la pièce fu trasformata a sua volta in un film dal titolo The Producers – Una gaia commedia neonazista. Tag43 vi dà il buongiorno con una scena tratta da La pazza storia del mondo.