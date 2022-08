Il 10 agosto è la Giornata Mondiale del Leone: in Africa ne restano solo 30 mila

Ma cosa mette a rischio la vita del leone? Tra le minacce principali ci sono la perdita e il degrado dell’habitat, causati principalmente dall’incremento della popolazione umana e dalla sempre maggiore diffusione delle infrastrutture. Tuttavia, altri fattori concorrono alla graduale scomparsa del re della savana. Per esempio, la diminuzione di alcune delle sue prede elettive, il conflitto diretto e indiretto con l’uomo, causato in primis dalle predazioni a danno del bestiame domestico. Ma anche il bracconaggio, legato al commercio illegale di pellicce e altre parti del corpo, nonostante la specie sia inserita nella CITES dal 1975.

Infatti gli ultimi dati mostrano un aumento della richiesta sul mercato di ossa e altre parti di leone, utilizzate per la medicina tradizionale cinese, in sostituzione dei prodotti derivanti dalla tigre, sempre più difficili e costosi da reperire. Altra minaccia, che mette a rischio la conservazione sul lungo termine di questo felino è l’aumento degli accoppiamenti tra consanguinei e la conseguente perdita di diversità genetica, causate dalla frammentazione dell’habitat e dalla presenza di popolazioni sempre più piccole e isolate tra loro. Oggi si stima che il leone occupi solo il 10% del suo areale originario.

Il leone oggi occupa solo il 10% del suo areale originario. “Stiamo facendo tutto il possibile per dare un futuro ai leoni in Africa proteggendo i loro habitat naturale e i corridoi di spostamento, studiando e monitorando i branchi e lavorando con le comunità locali per trovare le soluzioni migliori per una convivenza possibile”. I leoni sono presenti in 27 Paesi africani, ma solo in 7 di questi si contano popolazioni con più di mille individui. La specie è invece ormai estinta in 26 Stati del suo areale di origine. C’è anche una piccola popolazione di leoni asiatici che vive in India, nel Parco Nazionale di Sasan Gir.