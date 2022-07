Russia, il sito di Ikea in crash: oggi era l’ultima vendita del colosso svedese

Il 15 giugno Ikea aveva annunciato la vendita dei suoi quattro stabilimenti in Russia dopo aver sospeso le sue attività al momento dell’invasione dell’Ucraina. «Il 3 marzo Inter Ikea Group e Ingka Group avevano annunciato una pausa delle operazioni di Ikea in Russia e Bielorussia in conseguenza della guerra in Ucraina», aveva scritto in una nota l’azienda. «Da allora è stata una priorità fornire sostegno e sicurezza ai collaboratori e i gruppi di società sono stati in grado di garantire sei mesi di salario a tutti i collaboratori». «Purtroppo», continuava la nota, «le circostanze non sono migliorate e la guerra devastante continua. Le attività e le catene di approvvigionamento in tutto il mondo sono state pesantemente colpite e non vediamo possibile riprendere le operazioni in tempi brevi». Ikea ha quindi avviato un ridimensionamento ulteriore del business in Russia e Bielorussia annunciando che inizierà a cercare acquirenti per i quattro stabilimenti. Inoltre come accennato taglierà il personale e chiuderà definitivamente i due uffici a Mosca e Minsk, in Bielorussia.