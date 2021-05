Le Hawaii in salotto con un quiz

Quando la voglia di viaggiare incontra l’interior design nasce Ikea Renocations. L’azienda svedese, in collaborazione con Pinterest, celebre social delle moodboard, ha lanciato un nuovo strumento che consente ai clienti di arredare una casa o una stanza ispirandosi alle località che un giorno, più o meno lontano, hanno intenzione di visitare.

Un quiz per scoprire i gusti in materia di viaggi

Si parte da un veloce quiz, tre domande utili a capire la personalità dell’utente in fatto di destinazioni turistiche (per la serie, ‘Se potessi trovarti in qualsiasi posto al mondo, dove vorresti essere?’). Una volta processate le risposte ottenute dalla conversazione con Yuri Tinerary, commesso Ikea formato avatar, il sistema genera istantaneamente una vision board con tutti gli spunti da adoperare per rimettere a nuovo ogni stanza, oltre ai prodotti Ikea da comprare attraverso un link diretto al sito internet.

IKEAとPinterestが提携して旅行先っぽいフィーリングのインテリアを提案☺️ $PINS Ikea and Pinterest partner to offer ‘Ikea Renocations’ site https://t.co/oxf9AuyZR0 — Kamo (@Kamo_Kabu) May 21, 2021

«In un periodo in cui molti decidono di ristrutturare casa, Ikea vuole aiutare i consumatori a rinnovare gli spazi con soluzioni e dettagli ispirati a luoghi magici, dalla spiaggia tropicale al bistrô del cuore», ha spiegato Paul Anderson, design leader di Ikea per gli Stati Uniti in una nota pubblicata su Design Taxi. «Quest’esperienza immersiva aiuta a personalizzare lo shopping, rendendo realtà un’escursione o un viaggio tanto desiderati, il tutto a chilometro zero».

La casa a misura di studente

Ma Ikea Renocations non è il primo esperimento di Ikea col format del quiz interattivo. Nel 2020, in Canada l’azienda svedese è stata la prima a testare una funzione di Pinterest in grado di personalizzare la casa a partire dalle risposte dell’user. Le domande erano rivolte agli studenti e puntavano a raccogliere più informazioni possibili su cosa potesse rendere l’abitazione uno spazio accogliente, esteticamente piacevole e in grado di alleggerire il ritorno da scuola. Oltre a consigli sui complementi d’arredo da acquistare, venivano proposte anche idee per migliorare la propria quotidianità, dal sonno allo studio.