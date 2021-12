Ikea, la Svezia pubblicizza le località che hanno dato il nome a 21 prodotti della catena

Bolmen, Misterhult e Toftan vi dicono niente? Se la prima cosa cui avete pensato sono uno scopino da wc, una lampada di bambù e un bidone per l’immondizia Ikea, non preoccupatevi perché non siete i soli. Oltre a identificare i prodotti più venduti della celebre catena, sono però anche i nomi di alcuni dei luoghi più affascinanti e spettacolari della Svezia. Oggi, l’ente del turismo Visit Sweden però punta i piedi e chiede al colosso dell’arredamento di dichiarare urbi et orbi la loro origine. Una campagna di marketing sia per la nazione scandinava sia per Ikea. E a costo zero.

21 wonderful places in Sweden are reclaiming their names, after having shared them with IKEA products for years.

It’s time to discover the originals!

👉 https://t.co/f7P2jNeImn #visitsweden #discovertheoriginals pic.twitter.com/ExymvhPkZr — Visit Sweden (@visitsweden) November 30, 2021

Ikea, i luoghi naturali da cui derivano i nomi dei celebri prodotti

Dal lago Toftan a Bodviken, area protetta dall’Unesco

È nato così Discover the Originals, un progetto pubblicitario che raccoglie 21 prodotti Ikea e li abbina ai luoghi naturali omonimi. L’obiettivo è rendere gli originali tanto celebri quanto i mobili e gli accessori che ne portano il nome. Toftan, il cestino per l’immondizia ideale per il bagno, è uno splendido lago nel cuore del Dalarna, regione centrale del Paese. Stesso discorso per Bolmen, scopino per i servizi igienici. In realtà si tratta di un altro lago nello Småland. E Misterhult? Oltre a essere una lampada da tavolo in bambù da 29,95 euro è un grande arcipelago di circa 2000 isole.

«Siamo orgogliosi di Ikea che, in un certo senso, ha aiutato a rendere famosi i nostri luoghi nel mondo», ha detto alla Cnn Nils Parrison, capo dell’ufficio marketing di Visit Sweden. «È giunto il momento di mostrare gli originali che si nascondono dietro a mobili e accessori». Questi ultimi hanno però raggiunto una notorietà tale da apparire, nelle ricerche sui browser, prima delle location naturali. Ad esempio, se si cerca Kallax, si visualizzerà uno scaffale bianco prima che una località balneare della Lapponia svedese dove si possono assaggiare le migliori aringhe fermentate del Paese. Stesso discorso per Höljes: non è solo una lampada, ma anche una delle aree meno popolate della Svezia. E Bodviken? Nel catalogo Ikea è un lavabo, ma in realtà è un lago di montagna dell’area settentrionale e patrimonio mondiale dell’umanità per l’Unesco.

Bolmen, più di uno scopino per il Wc

«Benvenuti a Bolmen: più di uno scopino per il bagno», recita il cartello sulle rive del lago. «Le città che sorgono nelle vicinanze sono molto orgogliose dell’iniziativa», ha dichiarato sempre alla Cnn un portavoce di Visit Sweden. Una conferma è giunta tramite Magnus Gunnarsson, consigliere locale: «Apprezziamo Ikea, ma vorremmo mostrare che siamo meglio di uno spazzolone per il water», ha detto ai microfoni americani.

Entusiasta anche Ikea, che ha dichiarato di supportare l’iniziativa. «È decisamente ora che i luoghi dietro ai nostri prodotti ricevano la giusta attenzione che meritano», ha detto l’azienda in una nota. «Se la sono meritata, inoltre è anche molto divertente».

