Tokyo, Ikea affitta una casa a 1 dollaro

Un appartamento di dieci metri quadri al prezzo di un dollaro al mese. È la proposta che Ikea, nota catena di mobili svedese, ha appena lanciato a Shinjuku, quartiere di Tokyo. Singolare anche la campagna pubblicitaria, che fa uso di uno squalo animato nelle vesti di agente immobiliare.

L’affitto non comprende le utenze mensili

Disponibile in unità singola, il monolocale è completamente arredato con prodotti e accessori realizzati dall’azienda. L’offerta sarà aperta fino al prossimo 3 dicembre a tutti i cittadini maggiori di 20 anni. L’inquilino potrà firmare un regolare contratto di locazione valido fino al 15 gennaio 2023, ma dovrà pagare autonomamente le bollette.

«La chiave è stato il sapiente uso dello spazio verticale», ha detto la società sul proprio sito web. «Guardando la stanza in ottica tridimensionale è possibile vedere tante opportunità anche in un’area all’apparenza limitata». Come ricorda la Cnn, la capitale del Giappone costituisce una delle città più popolate del mondo, tanto da contare oltre 14 milioni di abitanti, ed è leader nel mercato dei micro appartamenti.

Divertente la campagna pubblicitaria dell’appartamento, la quale vede protagonista uno squalo di nome Blahaj nei panni di un agente immobiliare. Il pesce, presente in molti video rilasciati su Youtube, espone la sua visione di appartamento di piccole dimensioni, avvalendosi della consulenza di un dipendente di Ikea specializzato in interior design.

Ikea e le abitazioni per pazienti affetti da demenza

L’appartamento di Tokyo non rappresenta l’esordio di Ikea nel settore immobiliare. La società ha avviato da alcuni anni una collaborazione di nome BoKlok assieme alla società di costruzioni svedese Skanska che ha edificato abitazioni a prezzi accessibili in tutta la Scandinavia e nel Regno Unito. Nel 2019, le due società hanno lanciato anche un nuovo stile di appartamenti per pazienti affetti da demenza, ideato appositamente per consentire loro di continuare a vivere nella propria casa. Il particolare design prevede l’eliminazione di specchi dai bagni e il montaggio di elettrodomestici da cucina privi di controllo digitale. Grande attenzione alla vita all’aria aperta e alla socialità.

