La Russa eletto al Senato con 17 voti dall’opposizione: volano le accuse

Il primo colpo di scena è servito. La vittoria al Senato di Ignazio La Russa, presidente al primo colpo senza i voti di Forza Italia, ha un immediato doppio contraccolpo sugli schieramenti politici. CI sono almeno 17 voti, secondo i calcoli di Youtrend, che provengono da partiti dell’opposizione. Un dato di fatto dovuto al venir meno dei voti di Forza Italia dopo l’aspra discussione tra lo stesso La Russa e Silvio Berlusconi, che ha aperto la prima crepa nel centrodestra. Ma se la spaccatura nella coalizione vincente delle scorse elezioni sembra già servita, altrettanto accade dall’altra parte, proprio a causa di questi 17 senatori provenienti dai partiti di minoranza.

17 voti per La Russa dall’opposizione: spaccatura a sinistra

Chi ha votato per Ignazio La Russa sul fronte dell’opposizione? A sinistra i primi a reagire sono i senatori del Pd, che rispediscono al mittente le accuse. E se così fosse, quindi, resterebbero il Movimento 5 Stelle e il Terzo Polo. Molti pentastellati hanno perso più tempo del necessario in cabina, rispetto alla consegna della scheda bianca. Ciò nonostante sono i senatori del duo Calenda-Renzi ad aver ricevuto il maggior numero di accuse. Renzi replica: «Noi abbiamo votato scheda bianca, non siamo stati noi. Quando faccio una cosa la rivendico è chiaro che si sta giocando un regolamento di conti nel centrodestra».

Forza Italia non risponde alla chiama, il Pd accusa tutti

E così il primo giorno di “scuola” al Senato si trasforma in una sorta di thriller. Forza Italia si discosta immediatamente da Fratelli d’Italia, contestando Giorgia Meloni e non rispondendo alla chiama per polemizzare con la gestione della fase di costruzione del nuovo governo. Vota solo Berlusconi, insieme alla presidente uscente Elisabetta Casellati. Nel conto totale si registrano 66 schede bianche, due voti per Calderoli e due per Liliana Segre. La Russa ha ricevuto 116 voti, uno in più rispetto a quanti ne avrebbe presi con Forza Italia. Contando i voti del centrodestra, di Berlusconi e della Casellati si arriva a 99. E i 17? Debora Serracchiani del Pd ha dichiarato che «le nostre schede bianche ci sono tutte». Il Terzo Polo ha 9 senatori e resta il maggiore indiziato.