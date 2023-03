La rete dei La Russa a Milano, dalla Regione all’Aci

Ignazio La Russa e il suo “partito” personale – o forse bisognerebbe dire familiare – hanno segnato un nuovo colpo nella composizione della Giunta regionale in Lombardia. In cui Fratelli d’Italia ha piazzato sette assessori, diventando il punto di riferimento dell’amministrazione di Attilio Fontana. Tra politici di lungo corso legati al percorso storico del Movimento sociale italiano e new entry, l’identikit delle figure di Fdi in Giunta corrisponde proprio ai profili maggiormente graditi al presidente del Senato. Che ha imposto al fianco di Fontana anche dei suoi fedelissimi. Seconda carica dello Stato, a lungo alla guida di uno studio legale fondato dal padre Vincenzo nel lontano 1938, da decenni protagonista della politica milanese, La Russa ha alle spalle un vissuto politico importante. E i suoi “tentacoli” sono sempre molto attivi nella realtà meneghina.

Romano La Russa e Francesca Caruso al fianco di Fontana

Dopo il presidente del Senato spicca Romano La Russa, fratello minore di Ignazio. Ha 71 anni, un passato da imprenditore, è stato eurodeputato dal 2004 al 2008 in Alleanza nazionale, poi in Fdi fin dal 2013: è stato confermato come assessore alla Sicurezza da Fontana. Per Romano La Russa è il quarto mandato da amministratore nel centrodestra lombardo: dal 2008 al 2010 è stato responsabile dell’Industria nel terzo mandato di Roberto Formigoni al Pirellone; dal 2010 al 2013 ha servito una prima volta come assessore alla Sicurezza nella quarta giunta del Celeste; il terzo incarico, di breve durata, è iniziato il 30 agosto 2022, quando ha sostituito alla Sicurezza Riccardo De Corato, passato a Montecitorio.

Ora per lui, dopo qualche “scivolone” sui saluti romani, inizia una nuova esperienza da “presidio” della corrente del fratello in Fdi dentro la Giunta lombarda. Al suo fianco avrà una fedelissima del presidente del Senato come Francesca Caruso. Eletta in provincia di Varese con poco meno di 3 mila preferenze, Caruso ha lavorato nello studio legale dei La Russa e ricoprirà la carica delicata di assessore alla Cultura.

Già titolare della Sicurezza e vicesindaco del Comune di Gallarate, a lungo figura di riferimento di Fdi sul territorio, Caruso succede a un nome di peso come il politologo leghista Stefano Bruno Galli. Le sue prime parole? «Voglio creare e coordinare un Comitato di saggi con l’obiettivo di rappresentare nel migliore dei modi ogni segmento della cultura e poterli valorizzare a livello regionale. Detto questo, io un pizzichino di cultura in casa l’ho masticata: mio zio, per l’esattezza il fratello di mia nonna, era il grande sassofonista Fausto Papetti».

Geronimo, il volto manageriale della famiglia La Russa

Caruso è legata professionalmente, per motivi generazionali, in particolar modo al volto manageriale della famiglia La Russa, il figlio di Ignazio, Geronimo La Russa. Classe 1980, è diventato negli anni uno degli avvocati più in vista di Milano. I suoi temi principali di competenza sono il diritto civile e commerciale. Sport e mobilità, prima ancora della politica, le passioni del figlio del presidente del Senato. Da giovanissimo ha servito come consigliere di Municipio a Milano, in Zona 1, dal 2001 al 2006, per poi dedicarsi alla carriera professionale.

Dal 2014 al 2017 è stato nel consiglio di amministrazione di Milan Entertainment Srl e di Milan Real Estate Spa, società legate al club rossonero. A chiamarlo fu Barbara Berlusconi, cofondatrice con il figlio dell’attuale presidente del Senato dell’ente benefico Milano Young Onlus. Spicca, tra tutto, l’impegno in Aci Milano: dopo aver ricoperto la carica di vice presidente dal 2010 al 2012 e dal 2014 al 2018, è stato nominato presidente della filiale dell’Automobile club meneghino. In Aci Milano, che nel 2023 festeggia i 120 anni di storia, Geronimo La Russa si è presentato come un manager parecchio dinamico. Spicca, tra tutte le decisioni, il lancio di Aci Radio nel 2022 e la spinta su Aci Infomobility, servizio di aggiornamento day by day sulla mobilità di cui è presidente dal 2020.

Lorenzo Cochis, tra Municipio 1 e Milano-Cortina 2026

Anche il secondogenito di La Russa, Lorenzo Cochis, anche lui con un nome che richiama un capo indiano, come Geronimo e il fratello minore Leonardo Apache, è avviato alla politica sulle orme del padre e per ora è consigliere di minoranza per Fdi nel Municipio 1. Mattia Abdu, presidente del Municipio, parlando col Corriere della Sera, ha riconosciuto che «ha fatto sempre un’opposizione pacata». In parallelo, Lorenzo Cochis La Russa, secondo quanto si nota dal profilo LinkedIn, porta avanti una carriera professionale: a oggi la sua occupazione è quella di Junior Event Manager alla Fondazione Milano-Cortina 2026. Un ruolo in un’organizzazione di peso per un grande evento in cui la città e la Regione saranno apertamente coinvolte. E che, seppur limitatamente, porta anche il segno dei La Russa. La cui storia, tra politica e società milanese, continua anno dopo anno.