Nantes, lutto per Ignatius Ganago: morta la figlia di 5 anni

Terribile lutto per il calciatore del Nantes Ignatius Ganago, 23 anni, la sua figlia di appena 5 anni è morta. Per questa ragione, l’attaccante non sarà a disposizione della squadra francese per l’imminente partita di Europa League contro la Juventus.

La morte della figlia di 5 anni di Ignatius Ganago

Secondo quanto scrive il giornale francese L’Equipe, Ignatius Ganago ha perso la figlia di 5 anni, Chloè, a causa di una malattia. Non si hanno altre notizie in merito al decesso della piccola ma la notizia ha scosso sia il calciatore che tutti i suoi compagni di squadra. Dopo aver appreso della morte di sua figlia, Ganago ha lasciato la squadra e si è recato velocemente in Camerun, dove si terranno i funerali della piccola.

Ignatius Ganago quindi, non sarà a disposizione di Antoine Koumbaourè e del Nantes per l’imminente sfida di giovedì 16 febbraio per i Playoff di Europa League contro la Juventus.

Le FC Nantes est en deuil. C'est avec une profonde tristesse que le Football Club de Nantes a appris le décès de la fille de notre attaquant, Ignatius Ganago. On pense fort à toi Gana'.

Le Club est avec toi à travers cette terrible épreuve. — FC Nantes (@FCNantes) February 14, 2023

Il supporto del club a favore del calciatore

Il Nantes, attuale club di Ignatius Ganago, si è schierato al suo fianco in questo terribile periodo. Infatti, in un comunicato pubblicato sui social il club francese ha scritto: «L’FC Nantes è in lutto. È con profonda tristezza che il Football Club di Nantes ha appreso della morte della figlia del nostro attaccante, Ignatius Ganago. Pensiamo molto a te Gana’. Il Club è con te in questa terribile prova». Tante altre squadre hanno commentato il tweet e hanno espresso la loro vicinanza al calciatore.

Allo stesso tempo, anche il Racing Club Lens, ex squadra dell’attaccante, ha espresso la sua vicinanza con un tweet pubblicato qualche ora fa. Ignatius Ganago è al primo anno con il Nantes dopo aver militato in passato con altre squadre francesi come il summenzionato Racing Club Lens e il Nizza. In questa stagione ha collezionato 21 presenze in Ligue 1, il massimo campionato francese e messo a segno tre gol e tre assist.