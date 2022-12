Iggy Pop esalta i Maneskin: «Sono una band davvero forte»

«Sono una band davvero forte. Damiano è un cantante straordinario e la bassista Victoria sa davvero il fatto suo e non esagera, ma sul palco e nei loro video lei rimane davvero in linea con il loro messaggio. Woo, è esplosiva!». Così il 75enne Iggy Pop commenta l’ascesa inarrestabile dei Maneskin.

Iggy Pop, cosa ha detto sui Maneskin

«Il chitarrista Thomas è tranquillo e potente, dalle parti di Joe Perry. Il batterista Ethan è davvero intelligente, suona rock ma ho la sensazione che capisca che c’è un gruppo più ampio di persone che hanno ascoltato musica dance, techno e sintetica, quindi suona anche dei quattro tempi molto semplici» continua.

«Ho letto un’intervista in cui si diceva che hanno iniziato suonando per strada a Roma e dovevano combattere con altri gruppi per avere i posti migliori. Si può davvero dire che hanno quel background, che hanno fatto qualcosa insieme dove hanno avuto un assaggio di povertà e oscurità. Credo sia ciò che dà loro un bel vantaggio» spiega.

Travolto dalle nuove icone del pop

«Mi sono divertito moltissimo a fare quella parte vocale e loro sono stati molto, molto gentili, hanno ascoltato ogni registrazione e, sapete, ho ricevuto un piccolo applauso quando ho fatto qualcosa di buono, anche se era semplicemente impossibile. Alla fine ho chiesto a David: ‘Hai cantato tutto in una sola registrazione?’. ‘Sì, amico, l’ho cantata tutta in una volta sola’. Io ero tipo: ‘È fantastico’. Non riuscivo a respirare così tanto, sapete? Ci sa davvero fare, quel ragazzo» aggiunge in merito alla loro collaborazione.

«Che bella intervista! Grazie Iggy Pop per le tue dolci parole» hanno risposto i Maneskin quando hanno letto la sua intervista. Insomma, è l’inizio di una grande collaborazione musicale, che sarà di certo molto apprezzata dagli appassionati del genere.