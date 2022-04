Tennis, Iga Swiatek: cosa sapere sulla nuova numero uno al mondo

Ha solo 20 anni e, grazie a un talento straordinario, è già la numero uno al mondo. Dopo l’inaspettato ritiro della 25enne australiana Ashleigh Barty, la polacca Iga Swiatek si è accaparrata un posto d’onore nel mondo del tennis, scalando la classifica della Women’s Tennis Association (WTA). È la 28esima giocatrice ad alternarsi sul primo gradino del podio e conferma un importante cambio nelle gerarchie della disciplina che, per anni, è stata dominata da Serena Williams. Classe 2001, nata a Varsavia ecco tutto quello che bisogna sapere di lei.

🥇 It’s official today and I want to give myself, my family, my team, and partners a moment to celebrate it and to be happy about it…

⤵️ pic.twitter.com/vK4v9NyHFj — Iga Świątek (@iga_swiatek) April 4, 2022

Cosa sapere su Iga Swiatek, la nuova stella del tennis

Iga, tredici finali e dodici vittorie

Era il 10 ottobre 2020 quando Swiatek chiudeva con successo la sua prima finale in un Grande Slam, vincendo il Roland Garros. Un risultato degno di nota per una serie infinita di motivi: si trattava, infatti, della sua prima apparizione nella finale di un torneo di una certa importanza e della sua prima vittoria nel circuito principale, conseguita battendo agli ottavi l’allora numero uno Simona Halep e alzando la coppa senza aver lasciato all’avversaria neppure un set. Questa doppietta, col tempo, si è trasformata in una sorta di marchio di fabbrica: tanto nelle partite minori, dove si è imposta all’età di 15 anni con un trionfo a Stoccolma nel 2016, tanto in quelle del WTA, con la conquista dell’Open di Francia nel 2020, la 20enne non ha mai smesso di dare prova delle sue abilità in campo. E, in tredici finali, disputate dal 2016 al 2018, ha vinto per ben 12 volte. Da allora, si è trasformata in una piccola, grande leggenda e tra Lugano, Adelaide, Roma, Doha, Indian Wells e Miami, non ha lasciato nulla alle rivali.

È la prima tennista a vincere i primi tre tornei WTA 1000 della stagione

Aggiungendo al palmares i successi a Doha, Indian Wells e Miami all’inizio del 2022, Swiatek si è guadagnata un primato importante, diventando la prima giocatrice a vincere i primi tre tornei WTA 1000 della stagione (Dubai Tennis Championships Qatar Total Open, BNP Paribas Open e Miami Open), una nuova categoria istituita nel 2021. Prima di lei, che è anche la più giovane a riuscire nell’impresa, soltanto Steffi Graff nel 1994 e nel 1996, Kim Clijsters nel 2005 e Victoria Azarenka nel 2016 erano riuscite a centrare la doppietta Indian Wells-Miami.

Una famiglia di sportivi, la sorella tennista e il padre vogatore

La passione per lo sport dell’atleta polacca è iniziata quando, ancora piccola, ha impugnato racchetta e pallina per provare a battere la sorella maggiore Agata, che giocava da un po’. Un aneddoto che, in qualche modo, mette in evidenza una determinazione che, unita alla forza di volontà e a tanto allenamento, l’ha portata a batterla (Agata smise di giocare qualche anno dopo) e ad arrivare in cima ai ranking internazionali. Ma non è tutto. Nella sua famiglia, il DNA del campione c’è sempre stato: il padre, infatti, Tomasz Swiatek, è un ex vogatore olimpico che ha gareggiato a Seul 1988.

Rafa Nadal, idolo e modello da cui prendere ispirazione

Pur non guardando tanto tennis in televisione, Swiatek è cresciuta con un modello di riferimento preciso: Rafael Nadal. «Non seguivo tanto i tornei in tivù quando ero piccola», ha spiegato in un’intervista a Tennis Magazin, «l’unico giocatore che mi affascinava era il maiorchino. Credo di aver appreso e perfezionato il mio stile proprio grazie a lui. Mi piace colpire con una serie di giocate a effetto. Una caratteristica poco comune in una ragazza. Il mio primo allenatore mi ha consigliato di esaltarla perché, un giorno, potrebbe diventare il mio punto di forza». Con il successo, il sogno di conoscere Nadal è diventato presto realtà. Nel 2020, in occasione di una videoconferenza, i due campioni hanno avuto il piacere di incontrarsi per la prima volta. Oggi anche lei può fregiarsi del titolo di numero uno al mondo.