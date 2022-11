Ieri, oggi, domani stasera su RaiMovie: trama, cast e 5 curiosità

Vittorio De Sica dirige Sophia Loren e Marcello Mastroianni in Ieri, oggi, domani, cult del 1963 stasera 29 novembre alle 21.25 su RaiMovie. La commedia si articola in tre episodi che si svolgono in altrettante città italiane con i medesimi attori nei panni di vari protagonisti. Il primo si incentra su Adelina, ragazza che vende sigarette di contrabbando, il secondo sulla signora Anna che cerca un amante di basso rango, il terzo sulla prostituta Mara, attratta da un seminarista. Nel cast anche Aldo Giuffré, Agostino Salvietti e Tina Pica. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Ieri, oggi, domani, trama e cast del film stasera 29 novembre 2022 su RaiMovie

Il primo episodio, dal titolo Adelina, è un’opera di Eduardo De Filippo con la collaborazione della moglie Isabella Quarantotti e si ispira a una storia vera. Protagonista è appunto Adelina (Sophia Loren), ragazza del quartiere Forcella di Napoli e venditrice abusiva di sigarette. La donna vive sempre con il rischio dell’arresto dietro l’angolo, pur contando su una strategia vincente. Evita l’arresto grazie a una lunga serie di gravidanze fin quando il marito Carmine (Marcello Mastroianni) non è più capace di fare il suo compito. La popolazione del suo quartiere allora sarà costretta a intervenire. Nel cast Aldo Giuffé, Tecla Scarano e Silvia Monelli.

Secondo episodio del film è Anna e si svolge a Milano. L’omonima protagonista (Sophia Loren) è una ricca signora del capoluogo lombardo che però non è soddisfatta della sua vita. Per questo inizia una relazione d’amore clandestina con Renzo (Marcello Mastroianni), uomo di modeste condizioni che le garantisce un ottimo mezzo di evasione. Un incidente improvviso però la farà tornare in sé, tanto da decidere di lasciare ogni trasgressione per riprendere in mano la sua quotidianità. L’episodio è l’adattamento di Troppo, opera di Alberto Moravia, ed è stato scritto da Cesare Zavattini. Nel cast anche Armando Trovajoli.

Terzo e ultimo episodio è Mara, che racconta la vita dell’omonima prostituta (Sophia Loren) di Roma. Escort di alto borgo della città, abita a Piazza Navona in un appartamento di lusso dove accoglie i suoi clienti più affezionati. Fra questi anche il bolognese Augusto (Marcello Mastroianni). Sua dirimpettaia è l’anziana Giovanna (Tina Pica) che ospita il seminarista Umberto (Gianni Ridolfi), il quale si innamora di Mara senza conoscerne la professione. Quest’ultima sta al gioco, ma quando lui annuncia di voler abbandonare la vita ecclesiastica per stare con lei lo convince a desistere. La sceneggiatura è opera di Zavattini.

Ieri, oggi, domani, 5 curiosità sul film stasera 29 novembre 2022 su RaiMovie

Ieri, oggi, domani, la scena cult dello spogliarello nella cultura pop

La fama del film di Vittorio De Sica si lega soprattutto ad alcune scene cult del cinema italiano. Fra queste c’è indubbiamente lo spogliarello che la prostituta Mara (Sophia Loren) organizza per il suo cliente Augusto (Marcello Mastroianni). L’indimenticabile scena sarà riprodotta in un altro film dei due attori, il più recente Prêt-à-Porter di Robert Altman del 1994.

Ieri, oggi, domani, il compositore della soundtrack nel cast

Come anticipato, il secondo episodio del film, Anna, è adattamento dell’opera Troppo ricca di Alberto Moravia. Il cast vede la presenza di Armando Trovajoli, nei panni di un uomo che entra in contatto con la protagonista. Si tratta dell’autore della colonna sonora del film, che ha accettato di recitare per onorare la sua lunga amicizia con Vittorio De Sica.

Ieri, oggi, domani, da Rita Pavone a Henry Wright, i brani musicali

Il film di De Sica vanta una colonna sonora che racchiude brani immortali della tradizione italiana ma anche internazionale. Basti pensare a La partita di pallone, canzone di Rita Pavone che la stessa Sophia Loren intona nel terzo episodio. In Mara c’è anche Abat jour di Henry Wright, brano che fa da sottofondo alla scena cult sopracitata.

Ieri, oggi, domani, le location del film per i tre episodi

Sebbene il film si svolga in tre città differenti d’Italia (Napoli, Milano e Roma), la troupe ha girato gran parte della pellicola nella Capitale. Mentre per le riprese esterne compaiono i tre capoluoghi di regione, gli interni hanno sfruttato gli studi Titanus, storica casa di produzione romana situata lungo la via Appia.

Ieri, oggi, domani, i riconoscimenti dall’Oscar ai David

Capace di convincere la critica internazionale e italiana, il film di Vittorio De Sica fece incetta di premi in tutto il mondo. Spiccano l’Oscar e il Golden Globe come “Miglior film straniero” nelle edizioni del 1965 oltre al Bafta per Marcello Mastroianni in qualità di “Miglior attore straniero”. La pellicola ha vinto in Italia tre David di Donatello, tra cui le due statuette a Mastroianni e Loren, ma nulla ai Nastri d’argento dove ha collezionato solo due nomination.