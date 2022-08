Le Iene, stasera 24 agosto su Italia 1 lo speciale sul delitto di Garlasco

Stasera 24 agosto alle 21,20 Italia 1 riproporrà Le Iene presentano il Delitto di Garlasco: la verità di Alberto Stasi. Lo speciale della trasmissione si focalizzerà interamente sul caso di cronaca nera che vide, nell’agosto 2007, la morte della giovane Chiara Poggi nel piccolo paese in provincia di Pavia. Ai microfoni de Le Iene, in un’intervista esclusiva, ci sarà l’allora fidanzato della vittima Alberto Stasi, poi condannato a 16 anni per il suo omicidio. Dal carcere di Bollate dove sta scontando la pena, l’uomo ha deciso di raccontare come, a sua detta, sarebbero andate le cose quella notte. Il servizio è opera dei due inviati della trasmissione Riccardo Festinese e Alessandro de Giuseppe. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Le Iene presentano il Delitto di Garlasco, cosa sapere sullo speciale stasera 24 agosto 2022 su Italia 1

Sette anni dopo la sua condanna definitiva, Alberto Stasi ha deciso di raccontare per la prima volta in una trasmissione televisiva la sua versione degli eventi. Lo ha fatto in una lunga intervista a Le Iene con Riccardo Festinese e Alessandro de Giuseppe, che andrà nuovamente in onda nella serata di oggi. L’uomo ripercorrerà i tragici eventi del 13 agosto 2007 che portarono alla morte di Chiara Poggi, ragazza di 26 anni, nella sua villetta di famiglia a Garlasco, in provincia di Pavia. A trovare il cadavere fu proprio l’allora partner della vittima Alberto. La vicenda, piena di luci e ombre, si è trascinata per oltre sette anni. Solo nel 2015 infatti, al quinto grado di giudizio, l’uomo è stato condannato a 16 anni di reclusione per omicidio.

Oggi sta scontando la pena nel carcere di Bollate, da cui farà sentire la sua voce. Nell’intervista a Le Iene presentano il Delitto di Garlasco, Alberto Stasi parlerà dei suoi genitori, di Chiara e dei magistrati fino ad arrivare a quelle che ritiene storture ed errori nel processo che avrebbero portato all’ingiusta condanna nei suoi confronti. Ancora oggi, a 38 anni, si dichiara innocente e per provarlo ripercorrerà tutta la vicenda con una sua personale ricostruzione. «Sembrava di remare contro un fiume in piena», gli si sente dire nelle anticipazioni. «Non c’era desiderio di cercare la verità». Alberto Stasi racconterà così il primo interrogatorio e la prima notte dietro le sbarre a Vigevano prima di affrontare le indagini contro di lui. «Certe cose non puoi metabolizzarle se non le vivi», prosegue Stasi nei video di presentazione. «Ho 38 anni e voglio mettere a frutto le esperienze negative che ho vissuto».