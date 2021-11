Francesca Fagnani chi è? Carriera e vita privata. Stasera 30/11 sarà la conduttrice de Le Iene

Stasera 30 novembre, alle 21,20 su Italia 1, torna il consueto appuntamento del martedì con Le Iene. Dopo Lodovica Comello, al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band ci sarà Francesca Fagnani, giornalista e compagna di Enrico Mentana. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Le Iene, temi e scaletta di stasera 30 novembre 2021 su Italia 1

Come da tradizione, saranno tanti i temi al centro della nuova puntata de Le Iene. Alice Martinelli si concentrerà sull’episodio che ha visto protagonista la giornalista Greta Beccaglia, vittima sabato scorso di molestie all’esterno dello stadio Castellani di Empoli. La donna di Toscana Tv stava raccogliendo le voci dei supporter dopo il match della squadra di casa contro la Fiorentina quando un tifoso le ha toccato il fondoschiena. La Iena incontrerà proprio quell’uomo, di recente pentitosi per il suo gesto.

Spazio poi all’inchiesta di Ismaele La Verdera sul caso di Roberto Cazzaniga, il quale ha dedicato 15 anni della sua vita e speso oltre 700 mila euro per una fidanzata mai esistita. L’inviato si recherà con lui a Cagliari alla ricerca di Valeria, che nel servizio della scorsa settimana era stata riconosciuta dal campione di pallavolo come la “voce” con cui aveva parlato a lungo al telefono. La donna ha finto per mesi di essere la top model Alessandra Ambrosio, ingannandolo con lo pseudonimo di Maya e chiedendogli continuamente denaro per curare fantomatici problemi di salute.

Stasera non mancherà lo scherzo di Sebastian Gazzarini a una personalità di spicco della società italiana. Vittima di oggi sarà Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter. Giulia, figlia dell’uomo e complice de Le Iene, gli farà credere di essersi fidanzata con un uomo molto più grande di lei che gli ha appena regalato un’auto. La storia non finirà però qui. Il fantomatico fidanzato, deluso per le ultime scelte di Ausilio nel mercato nerazzurro e preoccupato per il futuro della squadra del cuore, fingerà di chiudere Giulia nello sgabuzzino di un campo da calcio.

Francesca Fagnani chi è? Carriera e vita privata della conduttrice de Le Iene stasera 30 novembre 2021

Francesca Fagnani, carriera professionale

Romana, classe 1978, Francesca Fagnani ha iniziato la sua formazione universitaria frequentando il corso di lettere all’Università La Sapienza. In seguito, si è anche specializzata con un dottorato in filologia dantesca grazie a diversi mesi di studio e ricerca negli Stati Uniti. Il suo ingresso nel mondo del giornalismo risale invece nel 2001 quando lavorò in Rai nella sede distaccata di New York.

Tornata a Roma, ha esordito in tv con il programma Annozero di Michele Santoro, mentre la sua prima trasmissione personale è stata Il prezzo, dedicata ai minorenni in carcere per reati legati alla criminalità organizzata. Dal 2018 è stabilmente alla guida di Belve, prima su Nove e da quest’anno su Rai2. In parallelo, porta avanti il suo impegno come opinionista di Non è l’Arena di Massimo Giletti e Quarta Repubblica di Nicola Porro.

Francesca Fagnani, vita privata e social network

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Francesca Fagnani è legata dal 2013 al giornalista Enrico Mentana. Secondo alcuni rumors, la frequentazione sarebbe iniziata già prima del divorzio del direttore del Tg La7 con l’ex moglie Michela Rocco di Torrepadula, che più volte esternò il suo disappunto sulla vicenda. Francesca non ha figli, ma va d’accordo con i quattro che il compagno ha avuto dalle precedenti relazioni. Attiva sui social, ha un account Instagram con 15,9 mila follwer e un profilo Twitter con 8961 follower.