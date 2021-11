Le Iene stasera 26 novembre su Italia1: il disturbo della personalità fra i temi della puntata

Su Italia 1 stasera 26 novembre, alle ore 21,20, tornano Le Iene. Il programma di Davide Parenti, ormai consolidato doppio appuntamento della settimana sulle reti Mediaset, racconterà come sempre l’attualità italiana e internazionale grazie alle inchieste da parte dei suoi inviati. .

Le Iene, conduttori e temi della puntata stasera 26 novembre 2021 su Italia 1

Come da tradizione, il venerdì de Le Iene non vede la presenza di Nicola Savino e l’alternarsi di un volto femminile (ultima in ordine di tempo Lodovica Comello). Le redini del programma saranno questa sera nelle mani del trio maschile composto da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. I tre conduttori infatti raccoglieranno il testimone da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei, terzetto alla guida della puntata della scorsa settimana.

Fra i temi de Le Iene, spicca la storia di Camilla, giovane ragazza di 20 anni cui è stato diagnosticato il Disturbo Borderline della Personalità. Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli, partendo dal racconto della madre della ragazza, che ha deciso di confidarsi di fronte alle telecamere, cercheranno di ricostruire le tappe di tutta la storia. Spazio dunque ai primi momenti e alle ultime giornate piene di speranza. La ragazza ha deciso di intraprendere un viaggio on the road alla ricerca di nuove emozioni, cercando in questo modo di tornare ad assaporare le gioie della vita. Con lei anche Simone Zignoli, rider già al fianco di altri ragazzi durante alcuni viaggi nel passato.

Dove guardare in streaming la puntata o i servizi singoli

Come avviene per l’intera programmazione Mediaset, anche Le Iene saranno visibili in streaming sul sito o tramite l’app di Mediaset Play al programma. La puntata sarà disponibile integralmente anche in modalità on-demand dopo la messa in onda, consentendo anche di guardare i singoli servizi. La visione sarà disponibile anche dall’estero grazie a un canale dedicato sul sito ufficiale leiene.mediaset.it.