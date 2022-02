Le Iene, stasera su Italia 1 puntata sul Covid: cosa sapere sullo speciale

Gaetano Pecoraro conduce stasera 2 febbraio, alle 21,20 su Italia 1, Le Iene – Due anni di Covid. Lo speciale, interamente dedicato all’emergenza sanitaria in Italia, affronterà i passi avanti della scienza grazie ai vaccini e i progressi ottenuti con il green pass. Spazio anche per la quarta ondata e le teorie no-vax. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e on demand su Infinity.

Le Iene – Due anni di Covid, temi e anticipazioni dello speciale stasera 2 febbraio 2022 su Italia 1

Lo speciale de Le Iene, dalla durata di tre ore circa, analizzerà quanto accaduto nel corso degli ultimi due anni, da quando il Covid-19 è entrato nelle nostre vite. Verrà così stilato un bilancio di come governi e autorità hanno deciso di affrontare il virus fra successi e passi falsi. In onda infatti l’intera cronistoria della pandemia, partendo dal 31 dicembre 2019, quando in Cina iniziò a diffondersi una polmonite con un tasso di mortalità più alto del normale. Si passerà poi ai primi casi in Italia, in Europa e nel mondo, fino alla constatazione di trovarsi di fronte a un’epidemia di scala mondiale.

Grazie a reportage e interviste al di fuori dell’Unione Europea, Le Iene proveranno a comprendere come ogni nazione ha deciso di utilizzare i vaccini, spiegando quali motivi hanno acceso il dibattito attorno ai farmaci. Spazio anche alle problematiche e alle contraddizioni delle varie campagne vaccinali, con un focus sulla disomogeneità dell’immunizzazione nel mondo. Mentre gli Stati più abbienti procedono speditamente, l’Africa fa i conti con un tasso di vaccinazione inferiore al 10 per cento.

Il Covid-19 però non è solo una malattia a breve termine, ma lascia strascichi anche vari mesi dopo la sua scomparsa. Medici e pazienti, malati o guariti, faranno il punto sulla Sindrome Post-Covid, raccontando ciò che il virus lascia dietro di sé a livello fisico ma soprattutto psicologico. Infine, le telecamere de Le Iene racconteranno lo stato della medicina territoriale di base, prima linea di difesa per la cittadinanza che però, a differenza di altri Stati nel mondo, sembra aver subito un duro colpo.