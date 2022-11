Iene, scontro social tra la moglie di Viviani e Selvaggia Lucarelli: «Me*da su mio marito»

Dopo la puntata de Le Iene sulla vicenda di Daniele, il ragazzo morto a Forlì, arriva un articolo sulla testata Domani firmato da Selvaggia Luccarelli. Il caso si riferiva al giovane morto suicida dopo aver scoperto che dietro al profilo della sua amata c’era in realtà un uomo di 64 anni. Matteo Viviani si era occupato del caso per conto della trasmissione. L’articolo sul giornale aveva scatenato la reazione dopo Le Iene, con uno scontro tra la moglie di Matteo Viviani e Selvaggia Lucarelli.

Iene, polemica social tra Selvaggia Lucarelli e moglie di Matteo Viviani

«Aspettare un uomo che ha pagato il suo debito con la giustizia sotto casa. Un uomo che sta spingendo l’anziana madre che grida ‘aiuto’ su una carrozzina. Rendere riconoscibile lui, la sua casa. Il suicidio. Il metodo ‘Iene’, ancora una volta, senza pietà» aveva scritto la giornalista anche su Twitter.

«A microfoni sbattuti sui denti per strappare manate e parolacce che serviranno a dimostrare chi è il cattivo, a errori grossolani, a giustizialismo spacciato per giustizia, a ghigliottina spacciata per giornalismo. La tv usata come manganello sui detrattori, da sempre. È per questo che quello che è accaduto in questi giorni, il suicidio di un uomo a seguito di un servizio di Matteo Viviani e Marco Fubini de ‘Le Iene’ non mi stupisce affatto» aveva scritto poi Selvaggia nell’articolo.

La moglie di Matteo Viviani reagisce sui social

«Cara Selvaggia, non vedevi l’ora di rovesciare una secchiata di m… su mio marito vero? Ecco, è arrivata la tua occasione, il tuo momento, finalmente qualcuno parla di te! Tanto è questo il tuo pane, tu vivi di questo, altrimenti il tuo ‘personaggio squallido’ non avrebbe nessun senso. Ma veramente, chi sei, tu? Buah. Matteo Viviani è uno che si batte per la giustizia, alza il c..o e va a fare gli indagini, si impegna salvare le persone, vite in difficoltà, fa beneficenza, spende il suo tempo personale per dargli il supporto. Lui è l’uomo più corretto e affidabile di questa terra» scrive Ludmilla Radchenko, moglie di Matteo Viviani, che aveva realizzato il servizio.

«Poi nessuno loda il ‘bene’ e tanti tremano dalla voglia di puntare il dito quando qualcosa va storto. Blue whale? Ci sei andata in fondo oltre a stare a casa affondata nelle tue cattiveria e veleno, digitando i tasti? Tu, che sei la ‘regina della Tv- spazzatura’, cosa hai fatto veramente di buono per questo mondo oltre a sparare la m…. Perché se non lo facessi saresti inutile oltre che disoccupata» conclude la modella. La risposta della Lucarelli non si è fatta attendere: «Ciao Ludmilla, ma se sono (vere, ndr) tutte queste cose brutte (magari lo deciderà un giudice, eh), perché mi inviti alle tue mostre dicendomi che avresti piacere al di là degli scontri con tuo marito?».