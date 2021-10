Le Iene, chi è Rocío Muñoz Morales: carriera e vita privata della conduttrice di stasera 12 ottobre 2021 su Italia 1

Stasera, alle 21,20 su Italia 1, tornano Le Iene. Dopo il debutto della scorsa settimana con la presenza di Elodie, il timone dello show di Davide Parenti passa oggi nelle mani di Rocío Muñoz Morales. Iena per una sera, l’attrice e partner di Raoul Bova è infatti pronta ad affiancare Nicola Savino e la Gialappa’s Band nel secondo appuntamento stagionale. La puntata, come la precedente, sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Le Iene, scaletta e temi di stasera 12 ottobre 2021 su Italia 1

Le Iene, l’inchiesta sui clochard di Roma e la storia di David Rossi

Come sempre, grande spazio ai servizi e alle inchieste degli inviati, che gireranno l’Italia e, in alcuni casi, il mondo, per fare luce sui casi di attualità più spinosi. In apertura, spazio ad Antonino Monteleone che tornerà a parlare della misteriosa morte di David Rossi, manager della banca Monte dei Paschi, precipitato da una finestra del suo ufficio nell’ormai lontano marzo 2013. Le telecamere de Le Iene proveranno a fornire nuove informazioni. Nel servizio, anche un audio reso pubblico nei giorni scorsi dall’emittente calabrese LaCNews 24, che ha gettato nuove ombre sulla vicenda.

A seguire, ci sarà un reportage di Giulio Golia sui clochard del Ponte di Ferro a Roma, ormai privi di un luogo in cui stare per colpa dell’incendio che ha distrutto l’area alcuni giorni fa. La Iena Nina Palmieri, invece, si concentrerà sulla storia di Andrea Soldi, ragazzo affetto da schizofrenia e morto nell’agosto 2015 durante un trattamento sanitario obbligatorio. Secondo alcuni testimoni oculari, quel giorno il giovane si rifiutò di prendere le medicine utili per tenere sotto controllo il suo disturbo. Per questo alcuni agenti della polizia municipale glielo avrebbero somministrato, prima di ammanettarlo e portarlo in ospedale su una barella.

Le Iene, l’intervista a Donnarumma e lo scherzo a Valentina Persia

Alessandro Onnis raggiungerà invece il portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana di calcio Gianluigi Donnarumma. A tenere banco nell’intervista saranno soprattutto i fischi riservati all’ex numero 99 del Milan dai tifosi rossoneri a San Siro durante la partita di Nations League contro la Spagna. «Sono deluso e dispiaciuto per l’accoglienza, al Milan ho passato 8 anni importanti della mia vita», ha detto Gigio. «Sono cresciuto qui e sarò sempre un cuore rossonero».

Grande spazio verrà anche dedicato al mondo dei vaccini e alla delicata situazione dei no vax italiani. Alice Martinelli mostrerà alcuni certificati di esenzione dal vaccino emessi da un medico di Torino, capace di attirare con questa sua pratica gente da tutta la nazione. E infine, non mancherà l’ormai consueto scherzo a una star dello showbiz. Si tratta dalla cabarettista Valentina Persia, il raggiro riguarderà un’operazione di chirurgia estetica al seno.

Rocío Muñoz Morales, carriera e vita privata dell’attrice stasera 12 ottobre 2021 a Le Iene su Italia 1

Rocío Muñoz Morales, Gli inizi e la carriera da attrice

Dopo la conduzione della popstar Elodie, il testimone della conduzione de Le Iene passerà stasera a Rocío Muñoz Morales. Classe 1988, l’attrice è nata a Madrid. Nonostante gli studi di giornalismo, si è sempre appassionata alla recitazione e alla danza, tanto che ad appena 18 anni andò in tour con Julio Iglesias come ballerina professionista.

Tornata in Spagna, ha subito intrapreso la carriera televisiva ottenendo la fama grazie alla partecipazione come insegnante a Mira quién baila, corrispettivo spagnolo di Ballando con le stelle. Il debutto come attrice avvenne nel 2010 con il film televisivo La Pecera de Eva, cui seguì la commedia Todo Es Posible En El Bajo. Il suo trasferimento in Italia segnò anche il suo debutto nel cinema nostrano grazie al film Immaturi – Il viaggio di Paolo Genovese. Qui conobbe Raoul Bova, suo attuale marito. Seguirono diverse performance in tv, tra cui Un passo dal cielo con Terence Hill, Tango per la libertà di Alberto Negrin e Natale da Chef con Massimo Boldi. Nel 2015, accanto a Carlo Conti, Emma e Arisa, ha condotto l’edizione del Festival di Sanremo. Quest’anno ha anche debuttato nell’editoria con il libro Un posto tutto mio per Sonzogno.

Rocío Muñoz Morales, vita privata e Instagram

Per quanto riguarda la vita privata, come detto, Rocío Muñoz Morales è spostata con Raoul Bova. I due si sono conosciuti sul set del film Immaturi – Il viaggio, mentre giravano alcune scene sull’isola di Paro, in Grecia. La coppia ha anche avuto due figlie, Luna (2015) e Alma (2018). Molto impegnata anche nel sociale, la donna si è schierata in prima linea, insieme al marito, durante l’emergenza Covid. In diverse occasioni è stato possibile vederli accanto alla Croce Rossa Italiana, intenti a distribuire pasti caldi o coperte ai senzatetto di Roma. Rocío Muñoz Morales ha un profilo Instagram ufficiale con 531 mila follower, su cui è solita condividere scatti privati e professionali.