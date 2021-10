Le Iene, stasera su Italia 1: dal ddl Zan al maltempo di Catania, i temi della puntata

Secondo appuntamento settimanale con Le Iene. Stasera, alle 21,20 su Italia 1, torna infatti il programma di inchieste di Mediaset con una conduzione tutta al maschile. Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma prenderanno le redini del programma per alternarsi, ogni venerdì, con il terzetto rosa di Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Nicola Savino tornerà invece martedì con una nuova conduttrice. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito o sull’app Mediaset Play.

Le Iene, scaletta e temi di stasera 29 ottobre 2021 su Italia 1

Alessandro Zan, Luxuria e Vendola sul ddl bocciato in Senato

Tanti gli argomenti che terranno banco questa sera su Italia 1. Giulio Golia, che ricoprirà anche il ruolo di conduttore, racconterà la manifestazione di protesta a Roma contro la bocciatura del ddl Zan in Senato. «Non si può giocare così sulla pelle delle persone». A parlare sarà proprio il promotore del disegno di legge Alessandro Zan. «Questi senatori cisgender, bianchi, di una certa età, tutti maschi, rappresentavano un’Italia machista, quella che non vuole tutelare le persone». Spazio anche ai commenti di Nichi Vendola, con l’ex governatore della Puglia che parlerà di «degrado morale e culturale, una pagina indecente della storia del Senato».

Vladimir Luxuria tornerà sul servizio andato in onda nella puntata di martedì scorso, incentrato sul Gay Pride di Budapest, dove la stessa parlamentare ha tenuto un discorso pubblico. «Stiamo diventando proprio come l’Ungheria», si legge nelle anticipazioni. «Siamo l’unico paese in Europa che non ha voluto una legge per tutelare l’integrità fisica e morale della comunità Lgbtq+. È umiliante». Infine, spazio anche alla rabbia di Emma Battaglia ed Eva Grimaldi.

Il maltempo in Sicilia e la sparizione della piccola Tenè

Un’ampia pagina sarà poi dedicata alla difficile situazione che sta attraversando la Sicilia in questi giorni a causa del ciclone Apollo. Ismaele La Vardera racconterà il derby calcistico della solidarietà che si è svolto a Catania fra Palermo e la città etnea. L’inviato ha infatti organizzato un aiuto agli sfollati, coinvolgendo una delegazione di calciatori e dirigenti del Palermo che hanno raggiunto Catania, dove hanno incontrato gli eterni rivali per esprimere vicinanza alla città. Gli atleti hanno anche preso servizio alla mensa, preparando il cibo per gli evacuati e i cittadini più colpiti dalla furia del meteo. Ad accoglierli anche il sindaco di Catania Salvo Pogliese.

Nina Palmieri si sposterà invece a Corato, in Puglia, per ricostruire la vicenda della piccola Tenè, bambina di due anni che sembrerebbe essere scomparsa il 27 agosto scorso assieme alla madre biologica Jacob. Quel giorno sarebbe dovuta tornare a casa della famiglia affidataria, ma non ha mai raggiunto l’abitazione. Sebbene la piccola non abiti con i propri genitori naturali, grazie alla famiglia adottiva è stata sempre in grado di vederli regolarmente. L’inviata raccoglierà dunque gli appelli del padre di Tenè e della famiglia affidataria, i quali chiedono a Jacob di dare notizie di sé e della bimba.

A Le Iene anche la falla del Green Pass e il meme Arte Povera

Anche stasera ci sarà spazio al tema del Green Pass, con Alice Martinelli che ha raccolto le testimonianze di persone in possesso di certificazione verde valida ma attualmente in quarantena perché positive al Covid. L’inviata affronterà dunque un argomento spinoso che potrebbe aprire una vera e propria falla nel sistema.

Infine, Nicolò De Devitiis sarà in compagnia di Mario De Lillo, che con il suo tormentone “Arte povera” ha invaso tutti i social durante l’estate. Le Iene riproporranno l’incursione dei due alla Festa del Cinema di Roma, dove hanno tentato di riproporre il meme alle star presenti sul red carpet.