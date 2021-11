Le Iene, stasera 16 novembre su Italia 1: Ornella Vanoni, carriera, vita privata e social della cantante

Consueto appuntamento del martedì per Le Iene, in onda stasera 16 novembre alle 21,20 su Italia1. Come da tradizione per gli appuntamenti del 2021, anche stasera una nuova donna affiancherà Nicola Savino e la Gialappa’s Band alla conduzione. Come annunciato lo scorso 9 novembre sui social, le scarpette passeranno questa sera a Ornella Vanoni, che le prenderà da Michela Giraud.

Dopo Elodie e Madame, dunque, un’altra figura di spicco della musica italiana è pronta a lanciare i servizi e le inchieste dei vari inviati. Oltre a loro, a Le Iene hanno partecipato Rocío Muñoz Morales, Elisabetta Canalis e la star del volley Paola Egonu. Il prossimo appuntamento sarà venerdì 19 novembre con il trio di conduttrici formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Ecco intanto cosa sapere su Ornella Vanoni, Iena per un giorno.

Ornella Vanoni, carriera e vita privata della cantante stasera 16 novembre 2021 a Le Iene su Italia 1

Ornella Vanoni, carriera professionale e successi

Milanese, classe 1934, Ornella Vanoni rappresenta uno dei volti femminili più conosciuti e amati della musica italiana. In attività dal 1956, ha pubblicato più di cento album – 112 fra dischi, Ep e raccolte – e partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo, pur senza mai vincere. Vanta però due premi Tenco, unica donna a poter fregiarsi di tale riconoscimento: oltre a lei solo Francesco Guccini è stato premiato due volte.

Per lei hanno scritto artisti del calibro di Fabrizio De André, Ivano Fossati, Lucio Dalla e Mogol. Tante le hit che ha lasciato al mondo musicale, da Senza fine a Io ti darò di più a L’appuntamento e Una ragione in più. Il suo miglior risultato a Sanremo è un secondo posto nel 1965 e nel 1968 con i brani Abbracciami forte e Casa Bianca. Nel 1999 all’Ariston ha ricevuto il premio alla carriera. La sua ultima presenza risale invece a quest’anno, quando ha cantato come ospite della quinta serata assieme a Francesco Gabbani. Negli ultimi anni, Ornella Vanoni ha nuovamente intensificato la propria produzione musicale musicale e dalla collaborazione con Colapesce e Dimartino è venuto fuori il singolo fuori Toy Boy.

Non solo musica, ma anche cinema e teatro. Sul grande schermo Ornella Vanoni ha esordito nel 1961 in Romolo e Remo di Sergio Corbucci, mentre a Natale sarà in sala con 7 Donne e un mistero di Alessandro Genovesi al fianco di Margherita Buy e Sabrina Impacciatore. A teatro si ricordano Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello nel 1956 e Rugantino nel 1963. Tante anche le sue comparse nei varietà televisivi, a partire da Giardino d’inverno del 1961 e passando per Fatti e fattacci, Due come noi e Risatissima. Di recente è stata anche giudice di Amici Celebrities (2019).

Ornella Vanoni, vita privata e social network

Nel corso della sua lunga carriera, Ornella Vanoni ha avuto importanti relazioni. La prima, risalente al 1953, è legata al regista teatrale Giorgio Strehler, mentre la più celebre fu quella che la vide assieme al cantante Gino Paoli. La storia fu segnata da alcuni passaggi molto difficili, tra cui un tentativo di suicidio dello stesso artista e un aborto spontaneo ma non volontario di Ornella, come rivelato dalla stessa donna a L’Intervista di Maurizio Costanzo.

Nel 1960, Ornella Vanoni ha sposato il produttore Lucio Ardenzi, con cui ruppe prima della nascita del loro primo figlio, Cristiano. Fra i suoi amori anche il fumettista Hugo Pratt e l’attore Francesco Leto (oggi 38enne, molto più giovane di lei). L’artista ha anche un profilo Instagram con 72,1 mila follower.