Le Iene stasera 26 ottobre su Italia1: Paola Egonu, carriera, vita privata e Instagram della pallavolista

Tornano Le Iene e, come da tradizione per la stagione 2021, con una conduttrice d’eccezione. Stasera martedì 26 ottobre, a prendere il testimone lasciato libero da Elodie, Rocío Muñoz Morales ed Elisabetta Canalis sarà infatti la campionessa di pallavolo Paola Egonu. L’opposto dell’Imoco Volley Conegliano e della Nazionale Italiana sarà “Iena per una notte” accanto a Nicola Savino e la Gialappa’s Band. L’episodio, come sempre, sarà disponibile alla visione in streaming o sull’app Mediaset Play.

Le Iene, scaletta e temi della puntata stasera 26 ottobre su Italia 1: Valentino Rossi e Vladimir Luxuria

Altra puntata, altre inchieste per gli inviati de Le Iene per una puntata ricca di argomenti. Su tutti l’intervista al campione di Moto Gp Valentino Rossi, che domenica ha corso a Misano il suo ultimo Gran Premio in Italia. Stefano Corti lo ha infatti raggiunto proprio nel giorno del suo ultimo rodeo in pista e gli ha chiesto di ripercorrere la sua carriera, ovviamente, in puro stile Le Iene. Il nove volte campione del mondo infatti attraverserà i suoi oltre vent’anni in sella attraverso le tappe più emozionanti della sua carriera e, alla fine, riceverà anche un particolare omaggio del programma. A consegnare la coppa sarà nientemeno che la sua fidanzata Francesca Sofia Novello, ora incinta della sua prima figlia.

Altro appuntamento di serata sarà quello con Vladimir Luxuria che ha partecipato, assieme alle telecamere de Le Iene, il gay pride di Budapest dello scorso luglio. Nel servizio si potranno ascoltare le sensazioni e le emozioni vissute da Luxuria durante l’evento e durante il suo percorso di cambiamento di vita. Verrà poi mandato in onda anche il discorso che ha tenuto lì sul palco, accompagnato da alcune immagini della festa per le strade della capitale ungherese. Alla manifestazione, insieme a una delegazione italiana, ha partecipato anche Alessandro Zan, padre del disegno di legge che tutela le persone contro l’odio verso omosessuali, trans, donne e disabili atteso per il voto al Senato.

Intanto, a partire da questa settimana, Le Iene raddoppiano e andranno in scena anche venerdì. Alla conduzione si alterneranno il trio maschile formato da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma e quello al femminile, composto da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei.

Paola Egonu, carriera e vita privata della pallavolista conduttrice stasera de Le Iene

Paola Egonu, la carriera sportiva

Appena 23 anni (ne compirà 24 il prossimo 18 dicembre) e già una carriera costellata di successi. Paola Ogechi Egonu è nata a Cittadella da genitori nigeriani. Già elogiata come una delle giocatrici più forti del mondo, nonostante la giovane età, ha iniziato a giocare a pallavolo a 12 anni nella realtà di Cittadella. Eppure da bambina avrebbe voluto prendere la via monacale e farsi suora, come la zia. È stato il padre a spingerla verso il volley, mostrando subito il suo talento.

A 15 anni è entrata nel Club Italia, in Serie B1, ottenendo le promozioni in A2 e A1 segnando anche vari record nazionali. Nel 2017-18 è passata all’AGIL di Novara, dove ha vinto una Supercoppa italiana, due Coppe Italia e la Champions League 2018-19 dove è stata nominata MVP.

Il 2019 ha segnato il suo approdo a Conegliano, assoluta dominatrice del campionato italiano femminile e in Europa. Con la maglia dell’Imoco ha vinto tre Supercoppe italiane, due Coppe Italia, un Mondiale per Club, uno scudetto e una Champions League nel 2021. Dal 2015 è stabilmente convocata in Nazionale, con cui ha vinto la medaglia d’oro agli ultimi Campionati Europei e un argento ai Mondiali del 2018.

Paola Egonu, il coming out e la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Paola Egonu ha fatto coming out nel 2018 quando, in un’intervista al Corriere della Sera, rivelò di essere fidanzata con una ragazza, la collega Katarzyna Skorupa. Attualmente le due non stanno più insieme e Paola ha dichiarato che non esclude di poter intraprendere in futuro una relazione anche con un uomo.

Nel 2020 si è anche confrontata con il mondo del doppiaggio, prestando la sua voce al personaggio Sognaluna in Soul, film Disney PIxar. Ha un profilo Instagram con 240 mila follower dove alterna foto private a scatti della sua vita professionale.