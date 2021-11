Le Iene stasera su Italia 1: chi è Michela Giraud, carriera e vita privata

Tornano in prima serata Le Iene, alle 21,20 su Italia 1. Stasera 9 novembre al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band ci sarà Michela Giraud, che raccoglierà il testimone della cantante Madame. La visione della puntata sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Le Iene, temi e scaletta della puntata di stasera 9 novembre su Italia 1

Il Covid e le cure dell’Usca

Come sempre, tanti i temi al centro dell’episodio. Il Covid non molla la presa sull’Europa e il timore di una quarta ondata comincia ad aleggiare in tutte le nazioni. Un reportage di Gaetano Pecoraro e Marco Fubini racconterà cosa è cambiato rispetto allo scorso inverno e come mai, mentre gli altri Paesi si trovano in situazioni complicate, l’Italia sembra cavarsela meglio. Il servizio partirà da Padova, il cui ospedale ha dovuto affrontare una grave emergenza lo scorso anno, dove le due Iene incontreranno alcuni esponenti dell’Usca, l’Unità speciale di continuità assistenziale che cura i pazienti a casa. Spazio anche a un’intervista ancora inedita al professor Giuseppe De Donno, il primo che in Italia ha eseguito ricerche sul plasma iperimmune, morto suicida lo scorso luglio.

Luigi Pelazza si concentrerà invece sul Bonus 90 per cento per la ristrutturazione delle facciate di palazzi e abitazioni. Sembrerebbe infatti che alcune aziende, con l’obiettivo di ottimizzare i guadagni, abbiano deciso di aumentare i costi anche del triplo rispetto a quelli normali di mercato. Testimonianza importante giungerà da Torino, dove alcuni inquilini di due edifici condominiali hanno lamentato preventivi molto alti rispetto al lavoro da fare. Per sondare il terreno e smascherare eventuali truffe, l’inviato de Le Iene ascolterà alcuni tecnici ed esperti del settore che forniranno le loro personale consulenza.

Lo scherzo a Nunzia De Girolamo

Come sempre, non mancherà l’ormai consueto scherzo. A cadere vittima di Sebastian Gazzarini sarà stasera l’ex deputata e ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Nunzia de Girolamo. Il marito Francesco Boccia ha infatti deciso di vendicare lo scherzo subito lo scorso anno sempre ad opera de Le Iene. Grazie a un particolare montaggio di alcune vecchie interviste, rilasciate per sensibilizzare i giovani a scuola sull’uso delle mascherine e sull’importanza del vaccino, verrà fatto credere alla donna di essere diventata leader di un nuovo movimento No-vax.

Michela Giraud carriera e vita privata della conduttrice de Le Iene stasera 9 novembre

Michela Giraud, la carriera professionale

Romana, classe 1987, Michela Giraud è parente di Alfredo Giraud, vicepresidente della società calcistica del Savoia cui è intitolato anche lo stadio torrese che ne ospita le gare interne. Studente di danza classica per dieci anni, ha frequentato il liceo classico Mamiani dove ha conosciuto Edoardo Ferrario, suo compagno di classe. Appassionata di recitazione, ha cominciato gli studi da attrice nel 2011, proseguendo nel 2014 all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvia D’Amico.

Nel 2015 è entrata nel cast di Colorado prima di sbarcare nel 2017 su Comedy Central con CCN – Comedy Central News, di cui dal 2020 è conduttrice. Fra i tanti programmi, prima dell’arrivo stasera a Le Iene, ha anche partecipato a La TV delle ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018 e il recente LOL – Chi ride è fuori di Amazon Prime Video.

In radio è stata speaker di Selfie per Radio si serva signora e di Radio due weekend su Rai Radio2. Dal vivo ha recitato in diversi teatri e club in Italia sia in alcune stand-up comedy sia con il suo spettacolo Michela Giraud e altri animali.

Michela Giraud, vita privata e social

Per quanto riguarda il ramo sentimentale, Michela Giraud è impegnata con Riccardo Contumaccio, giornalista e speaker radiofonico di Teleradiostereo 92.7, disponibile sulle frequenze romane. I due convivono nella Capitale e non hanno figli. Molto attiva sui social, la comica ha un profilo Instagram con 353 mila follower, uno su Twitter con 31,4 mila follower e uno su Facebook con oltre 300 mila seguaci.