Le Iene, stasera su Italia 1: Voghera, Giulia Salemi e Taylor Mega, i temi della puntata

Quinta puntata per Le Iene, che stasera 2 novembre alle 21,20 su Italia 1 tornano con una nuova conduttrice. In studio infatti la cantautrice Madame, che presenterà i servizi con Nicola Savino e la Gialappa’s Band. L’artista prenderà dunque il testimone lasciatole da Paola Egonu, volto femminile della scorsa settimana. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Le Iene, temi e scaletta di stasera 2 novembre 2021 su Italia 1

Le Iene: Il caso Voghera e l’ex compagna di Carmine Amoruso

Tanti i servizi in scaletta anche stasera per una puntata dal carattere trasversale e pronta a toccare tanti temi. Gaetano Pecoraro si occuperà del caso Voghera e della morte del marocchino Youns El Boussettaoui, 39 enne ucciso nel comune lombardo da un colpo partito dalla pistola dell’ex assessore alla Sicurezza leghista Massimo Adriatici.

La Iena Roberta Rei invece ascolterà la rabbia di Lena (nome di fantasia), ex compagna del camorrista napoletano Carmine Amoruso, che con la sua coraggiosa denuncia ha portato all’arresto dell’uomo. Oggi però si sente abbandonata dallo Stato e senza protezione. «Sono una mamma in preda alla disperazione che è stata lasciata in pasto ai camorristi», si legge nelle anticipazioni rilasciate sul sito del programma. La donna racconterà anche la difficile vita a stretto contatto con l’uomo fra droga, armi ed estorsioni. «Non avevo più il permesso di uscire, non rimanevo mai da sola e quasi tutti i giorni mi diceva “Io ti atterro, la gente come te la faccio scomparire”. Penso abbia tentato di uccidermi».

Il ritocco sui social, parlano Taylor Mega e Giulia Salemi

In Norvegia, una nuova legge impone a chiunque pubblichi una foto sui social network di dichiarare se ha effettuato ritocchi mediante la tecnologia. Partendo da qui, Nicolò De Devitiis ha deciso di interpellare due famose influencer italiane, Giulia Salemi e Taylor Mega, per sapere cosa ne pensano. Saranno disposte a pubblicare sui loro account almeno una foto naturale?

Infine, Luigi Pelazza racconterà una storia davvero particolare. Grazie al test del Dna, un uomo, dopo due anni, ha scoperto di non essere il padre di quello che credeva suo figlio. Secondo quanto venuto alla luce di recente, infatti, la sua ex compagna avrebbe falsificato l’esito dell’esame.