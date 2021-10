Le Iene, stasera su Italia1: la baraccopoli di Messina, Sileri e Francesca Michielin, i temi della puntata

Stasera, alle 21,20 su Italia 1, terzo appuntamento con Le Iene con la conduzione di Nicola Savino. Al suo fianco, dopo Elodie e Rocío Muñoz Morales, ci sarà Elisabetta Canalis. La stella dello spettacolo italiano sarà Iena per una notte e presenterà i servizi assieme alle voci immancabili della Gialappa’s Band. La puntata sarà disponibile anche in streaming o sull’app Mediaset Play e Infinity.

Le Iene, scaletta e temi della puntata stasera 19 ottobre 2021 su Italia 1

Le Iene: Il doppio lavoro di Sileri e la baraccopoli di Messina

Come sempre, tanti i servizi e le inchieste ad opera degli inviati. Filippo Roma tornerà sul caso del doppio lavoro del Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che, tra 2018 e 2019, da dipendente pubblico ha svolto altre attività professionali in una struttura privata della Regione Lazio. In passato, lo stesso Sileri aveva sostenuto ai microfoni de Le Iene che si era trattato di semplici attività di tutoraggio, ma la Regione ha preferito indagare. Per questo ha chiesto all’Ordine dei Medici accertamenti per valutare eventuali sanzioni e restituzioni del denaro percepito. Filippo Roma ricostruirà le differenti versioni, cercando di fare luce sulla vicenda.

Giulio Golia invece farà tappa a Messina per mostrare lo stato di degrado in cui versa la baraccopoli della città siciliana, una delle più grandi al mondo. Nata nel lontano 1908 a seguito del tremendo terremoto che devastò l’area urbana, oggi accoglie quasi 10 mila persone di oltre 2 mila famiglie costrette a vivere in condizioni difficili. Il servizio proverà a dare voce alle toccanti testimonianze dei più poveri, abituati a dormire fra cartoni, muffa e persino amianto. Parola anche a Marcello Scurria, presidente di Arisme, che da tre anni gestisce lo sfollamento. «Nel mondo occidentale non c’è un precedente come Messina», si legge nelle anticipazioni. «In questi giorni, dopo decenni, la città ha avviato lo “sbaraccamento” con l’assegnazione di nuove case ai bisognosi».

Le Iene, l’intervista a Brian Perri e il nuovo disco di Francesca Michielin

Durante la serata, ci sarà il racconto di Brian Perri, chirurgo americano e marito di Elisabetta Canalis che darà la sua visione, particolarmente romantica, della coppia. Spazio anche al green pass, uno dei temi che sta tenendo maggiormente banco in questi giorni. Alice Martinelli proverà a fare un quadro della situazione nelle aziende agricole del paese. Oggi infatti, con l’introduzione della certificazione verde obbligatoria anche sul posto di lavoro, oltre 100 mila operai stagionali o precari hanno deciso di andare via, mettendo a rischio l’intero sistema.

E ancora, Francesca Michielin presenterà il suo nuovo progetto discografico, Nei tuoi occhi, in un’intervista che si dispiegherà fra carriera professionale e vita privata. Il brano è parte della colonna sonora di Marilyn ha gli occhi neri, pellicola di Simone Godano con protagonisti Miriam Leone e Stefano Accorsi in sala dallo scorso 14 ottobre.