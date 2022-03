Anticipazioni Le Iene stasera su Italia 1: scherzi, temi e ospiti della puntata di oggi

Nuovo appuntamento settimanale con Le Iene. Stasera 9 marzo, alle 21,20 su Italia 1, Belén Rodriguez e Teo Mammuccari saranno alla guida di un appuntamento ancora una volta incentrato sulla guerra in Ucraina. Spazio infatti a reportage dal fronte e alle voci dei cittadini in fuga soprattutto verso il confini con la Polonia e la Romania. Non mancherà però una parte più leggera del programma, contraddistinta da musica e ironia, che avrà come ospiti Enrico Brignano e Michele Bravi. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

“Sono stati momenti indescrivibili che porterò dentro per tutta la vita” @vardera_la e la carovana della vita sono arrivati in Ucraina: missione compiuta. Non perderti il servizio in onda mercoledì dalle 21:20 su Italia1 ❤️ #leiene pic.twitter.com/qsgcDCVIhi — Le Iene (@redazioneiene) March 7, 2022

Le Iene, temi e ospiti della puntata di stasera 9 marzo 2022 su Italia 1

Gli aiuti umanitari dall’Italia e la fuga dei civili

Ismaele la Verdera aprirà la puntata de Le Iene con un reportage che racconterà la grande catena di aiuti umanitari che il mondo ha realizzato in questi giorni per il popolo ucraino. L’obiettivo è infatti quello di far arrivare quante più risorse possibili fra generi alimentari e medicinali nei luoghi più caldi della guerra. Iniziata sui social, ha preso il via una vera e propria gara di solidarietà che da ogni parte dell’Italia ha riunito offerte e risposte immediate. «All’inizio il viaggio doveva portare solo un pullman», racconta la Verdera nelle anticipazioni. «Ora però si è formata una carovana di 100 metri con 6 tir e due autobus che hanno attraversato Slovenia, Ungheria e Romania per un totale di 3700 chilometri».

Il servizio però non si concluderà con la consegna dei beni, ma mostrerà anche il viaggio di ritorno. I pullman, dopo aver scaricato i viveri, hanno preso a bordo donne e bambini che hanno deciso di fuggire dalla guerra, lasciando padri e mariti a combattere. Una volta giunti in Italia sono stati accolti dalla Comunità di Santa Fede di Cavagnolo, in provincia di Torino, ma non tutti restano. «Non ho paura, sono ucraino», ha detto un giovane di 18 anni pronto per tornare al fronte.

I rifugiati nel nostro Paese e i complottisti della guerra

Giulio Golia intervisterà poi Yulia, una donna di 31 anni che era scappata dall’Ucraina lo scorso 24 febbraio al nono mese di gravidanza. Ora ha partorito la sua seconda figlia, Nikole, dopo un viaggio della speranza compiuto assieme alla primogenita di 8 anni. Prima della fuga, ha dovuto abbandonare il suo compagno e papà delle piccole, che ha deciso di rimanere a Tripoli per continuare a combattere contro l’invasore russo. Gaston Zama parlerà poi dei complottisti della guerra, coloro che come durante il Covid credono che il conflitto sovietico sia una finzione voluta dai poteri forti con lo scopo di spargere il terrore nella popolazione.

Le Iene, Enrico Brignano e Michele Bravi ospiti della puntata

Infine, ci sarà spazio anche per i momenti più leggeri. In studio ci saranno Enrico Brignano e Michele Bravi, mentre il giovane rapper Bresh sarà protagonista dell’intervista singola. Ora su tutte le piattaforme con il nuovo album Oro blu, il ragazzo è fra gli artisti più ascoltati della nuova generazione. Tornerà anche lo scherzo di Nicolò De Devitiis, che oggi prenderà di mira Alessandra Mussolini.