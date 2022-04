Anticipazioni Le Iene stasera 6 aprile su Italia 1: temi e ospiti della puntata

Nuovo appuntamento in prima serata con Le Iene. Belen Rodriguez e Teo Mammuccari conducono stasera 6 aprile, alle 21,20 su Italia 1, un nuovo episodio con inchieste, reportage e momenti di divertimento. Sul palco con loro anche Max Angioni ed Eleazaro Rossi. In studio anche diversi ospiti tra cui la conduttrice Ilary Blasi, la top model Bianca Balti e i cantanti Annalisa, Fabri Fibra e il duo Colapesce e Dimartino. Imperdibile anche lo scherzo di Nicolò De Devitiis che stavolta coinvolgerà l’influencer Soleil Sorge. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Le Iene, anticipazioni e ospiti di stasera 6 aprile 2022 su Italia 1

La criminalità campana e la vicenda di Carol Maltesi

La nuova puntata de Le Iene metterà al centro la cronaca italiana partendo dalla criminalità organizzata di Napoli. Giulio Golia sarà infatti con Don Patriciello, da anni impegnato per contrastare la Camorra e per questo sotto scorta per le continue minacce. Con loro anche Biagio Chiariello, Comandante della Polizia Municipale di Arzano che di recente è apparso su un finto manifesto funebre in città, chiaro segno di intimidazione mafiosa. Il parroco ha vissuto invece attimi di paura quando una bomba carta è esplosa al cancello di ingresso della sua parrocchia a Caivano.

SCATENATEVI 😈😂 Mercoledì Belen Rodriguez e @teomammucari64 risponderanno ai vostri Mean Tweet! Vi aspettiamo dalle 21:20 su Italia1 #leiene pic.twitter.com/dPPFTGEGnB — Le Iene (@redazioneiene) April 4, 2022

Matteo Viviani tornerà invece sul caso di Carol Maltesi, la giovane al centro della cronaca nera poiché assassinata dal vicino di casa reo confesso. La Iena sarà con due giovani protagonisti di alcuni filmini amatoriali assieme all’attrice hard. Alice Martinelli invece incontrerà Domenico Riella, padre di Massimo, evaso a Brienzo nei giorni scorsi durante un permesso premio. Il 12 marzo scorso infatti il prigioniero si stava recando, a bordo di un furgone della polizia penitenziaria, alla tomba della madre per renderle omaggio ma, improvvisamente, ha fatto perdere le sue tracce nei boschi adiacenti al cimitero. Le Iene, grazie all’aiuto del padre, proveranno a ricostruire la vicenda al fine di trovare il fuggiasco.

L’hyperverse e il terzo racconto di Giulia Schiff

Gaston Zama analizzerà l’hyperverse, una sorta di portafoglio digitale che consente di depositare criptovalute. La troupe de Le Iene volerà a Miami alla caccia dei promotori dell’idea, tra cui anche una vecchia conoscenza della trasmissione. Si tratta di Jimmy The Watch, all’anagrafe Massimiliano, era già stato protagonista di un video virale in cui aveva provato a truffare un americano vendendogli un orologio falso. Spazio anche alla guerra in Ucraina con il terzo racconto di Giulia Schiff, l’ex pilota dell’Aeronautica militare oggi nelle Forze Speciali della Legione Internazionale. Assieme a Roberta Rei presenterà un reportage dal fronte.

Lo scherzo de Le Iene a Soleil Sorge e Fabri Fibra, Copalesce e Dimartino

Fra i vari servizi troveranno anche spazio momenti più distesi e volti al divertimento. Immancabile lo scherzo di Nicolò De Devitiis che stasera coinvolgerà l’influencer italoamericana Soleil Sorge. La donna infatti crederà di essere stata vittima di una truffa di cinque milioni di euro in criptovalute. Spazio poi alle esibizioni di Fabri Fibra con Colapesce e Dimartino che presenteranno dal vivo il singolo Propaganda e di Annalisa. In studio, Le Iene ospiteranno la top model Bianca Balti e la conduttrice Ilary Blasi.