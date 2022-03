Le Iene, anticipazioni stasera 30 marzo 2022: servizi, temi e ospiti della puntata in onda su Italia 1

Nuovo appuntamento con Le Iene. Stasera 30 marzo, alle 21,20 su Italia 1, Belen Rodriguez e Teo Mammuccari tornano con una puntata ricca di servizi e ospiti. Al centro, seguendo il filone degli episodi precedenti, ci sarà ancora la guerra in Ucraina con diversi reportage dal campo e testimonianze esclusive di chi sta vivendo il conflitto in prima persona. In studio anche i comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi che, con la loro irriverenza, non perderanno occasione per strappare un sorriso. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Anticipazioni Le Iene: servizi, temi e ospiti della puntata di stasera 30 marzo 2022 su Italia 1

Servizi Le Iene 30 marzo 2022: i Foreign Fighters in Ucraina con il reportage di Giulia Schiff

La scorsa settimana, Le Iene hanno trasmesso la prima parte del servizio di Roberta Rei con il racconto di Giulia Schiff, ex pilota dell’aeronautica militare espulsa per aver denunciato episodi di nonnismo, oggi fra le Forze Speciali della Legione Internazionale in Ucraina. «Ho deciso di partire perché mi sento male quando vedo che bombardano gli ospedali e le scuole», aveva detto la donna durante l’intervista. Grazie a lei, sarà possibile oggi entrare direttamente tra le fila dei Foreign Fighters. Schiff, unica ad avere il permesso per effettuare riprese, mostrerà cosa accade durante il giorno e la notte e come ci si prepara prima di partire in missione. Spazio anche alle parole di altri combattenti che, come lei, hanno deciso di mettere la propria vita a rischio per l’Ucraina.

Le Iene stasera: le mascherine inutilizzabili e il Caso Orsini in tv

Alice Martinelli riporterà l’attenzione in Italia con il problema del Covid e delle mascherine inutilizzabili. Le Iene mostreranno infatti gli stock comprati durante il primo lockdown dall’allora commissario straordinario Domenico Arcuri che oggi stanno per essere smaltite. In base alla decisione del generale Figliuolo, lo Stato ha deciso di sborsare 700 mila euro per eliminare dalla circolazione circa 200 milioni di mascherine di protezione ancora imballate. Il motivo? Si ritiene siano poco filtranti e non abbiano la certificazione valida per l’utilizzo in massa. Le Iene si recheranno all’interno dei depositi al Nord e Centro Italia che contengono i dispositivi, cercando di proporre valide alternative per il riciclaggio.

218 milioni di mascherine non utilizzabili verranno buttate e lo Stato pagherà anche per smaltirle. Domani ce ne parlerà di nuovo @AlyMartinelli in un nuovo servizio 😎 #LeIene vi aspettano dalle 21:20 su Italia1 pic.twitter.com/YXZiNtpibM — Le Iene (@redazioneiene) March 29, 2022

Ismaele La Verdera invece concentrerà la sua attenzione sui talk show, dai compensi agli ospiti ai meccanismi che originano i programmi. Gancio del servizio sarà il “Caso Orsini”, al centro delle polemiche degli ultimi giorni dopo la fine improvvisa del contratto di Alessandro Orsini con la Rai. A Le Iene interverrà un produttore televisivo che da oltre 30 anni lavora dietro le quinte e conosce i retroscena che il pubblico non può vedere durante la trasmissione in diretta. Spazio anche alle parole di giornalisti e conduttori come Nicola Porro, Bianca Berlinguer e Corrado Formigli.