Anticipazioni Le Iene stasera su Italia 1: temi e ospiti della puntata di oggi

Torna l’appuntamento settimanale con Le Iene. Stasera 16 marzo, alle 21,20 su Italia 1, Teo Mammuccari e Belén Rodriguez presenteranno una scaletta che si concentrerà principalmente sulla guerra in Ucraina. Spazio però anche ad alcuni momenti goliardici con la partecipazione di Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Ospiti in studio Tananai, l’attore Giorgio Pasotti e Cecilia Rodriguez, sorella della conduttrice. Protagonista dell’intervista singola sarà invece Pierfrancesco Favino. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Infinity.

Le Iene, temi e ospiti della puntata di stasera 16 marzo 2022 su Italia 1

I dissidenti di Putin e le missioni umanitarie

In apertura della puntata de Le Iene Alice Martinelli volerà negli Stati Uniti per incontrare Alex Konanykhin, ricco uomo d’affari russo che ha messo una taglia su Vladimir Putin. In esclusiva per una televisione italiana, l’uomo spiegherà cosa lo ha spinto a promettere un milione di dollari all’agente di polizia che metterà agli arresti il presidente della Russia come criminale di guerra. Cremlino protagonista poi del servizio di Matteo Viviani che cercherà di spiegare lo stato dell’informazione a Mosca, fra propaganda e social media. La Iena intervisterà per l’occasione Alexander Nezvorov, giornalista di opposizione ed ex membro della Duma. Nel servizio spazio anche ad alcuni cittadini dissidenti che racconteranno il silenzio dei social network, oscurati dal Cremlino per evitare la diffusione di notizie sconvenienti.

Ismaele la Verdera sarà invece volto della missione umanitaria che Le Iene hanno organizzato per portare in salvo i profughi dall’Ucraina. Vi hanno partecipato persone provenienti da ogni angolo d’Italia, mettendo a disposizione le loro auto per il trasporto e le loro abitazioni per garantire un posto letto. Il viaggio è partito da Udine per arrivare a Przemysil, cittadina al confine con la Polonia, con 50 automobili e furgoni che hanno portato in Italia circa 300 profughi. Luigi Pelazza andrà poi a Kiev per consegnare giubbotti antiproiettile ai civili che hanno deciso di arruolarsi per difendere la loro patria. Gaetano Pecoraro invece dedicherà spazio agli esuli russi che da San Pietroburgo sono partiti alla volta della Finlandia per paura delle ripercussioni economiche del conflitto.

Le storie dei migranti e la tutela dei bambini

La guerra in Ucraina potrebbe segnare una svolta nell’interpretazione dell’immigrazione, fenomeno che l’Italia vede da molto vicino ormai da anni. Per questo Giulio Golia parlerà con Andrea Costa, presidente di Baobab Experience, comunità con sede a Roma che opera per la tutela dei migranti. Il servizio racconterà anche cinque storie di altrettanti uomini e donne che hanno abbandonato la loro terra con la speranza di un futuro migliore. Tra questi anche Keita, cittadino del Mali fuggito dalla guerra civile.

Roberta Rei invece racconterà la storia di una donna ucraina i cui genitori anziani erano rimasti bloccati dalla guerra sotto le bombe. Dopo un viaggio di 20 ore, la famiglia si è finalmente riunita a Forlì, dove la donna risiede ormai da diversi anni. E infine Nina Palmieri si recherà a San Lazzaro, alle porte di Bologna, per parlare con la sindaca Isabella Conti che ha deciso di accogliere i bambini ucraini nelle proprie scuole. Spazio poi, come detto, anche a momenti più distesi. Per Le Iene Tananai eseguirà il suo brano sanremese Sesso occasionale, prima di lasciare spazio a Giorgio Pasotti, di recente in tv con Lea – Un nuovo giorno. In studio anche Cecilia Rodriguez, sorella di Belén, mentre Pierfrancesco Favino presenterà il nuovo film Corro da te.