Anticipazioni Le Iene stasera su Italia 1: chi sono gli ospiti della nuova puntata di oggi

Torna l’appuntamento settimanale con Le Iene. Alla guida ci saranno ancora una volta Belén Rodriguez e Teo Mammucari, che sul palco si faranno accompagnare dalla comicità di Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Spazio ovviamente ai servizi e alle inchieste degli inviati sul campo, che quest’anno possono contare su Joe Bastianich, principale novità della stagione. Stasera 23 febbraio, alle 21,20 su Italia 1, tra i tanti, novità sulle baby gang di Brescia e un approfondimento sulla campagna vaccinale in Kenya. Ospiti in studio l’ex calciatore Stefano Bettarini, il politico Marco Cappato e gli artisit Ivana Spagna e Valerio Scanu. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Le Iene, anticipazioni e temi di stasera 23 febbraio 2022 su Italia 1

Il traffico di bambini in Paraguay e le baby gang di Ghedi

Tanti come sempre i servizi dei vari inviati sul campo. Stasera a Le Iene continuerà l’inchiesta di Andrea Agresti sul presunto traffico di bambini in Paraguay. Le vicende rivivranno grazie alla testimonianza di Enrica Locatelli, 40enne che ha da poco scoperto di essere originaria del Paese sudamericano e non di Bergamo come ha sempre creduto. Quando ha iniziato a indagare sul suo passato, la donna ha infatti scoperto di essere legata a un sacerdote, padre Attilio Cordioli, attivo per 40 anni proprio in Paraguay. Il volto del missionario è sempre presente nelle foto con i suoi genitori adottivi sin dai tempi in cui era ancora in fasce. L’uomo ha però sempre negato ogni accusa, bollando le bugie come «false accuse del demonio».

Domani a #leiene il secondo capitolo della storia di Enrica raccontata da @AgrestiAndrea ❤️ vi aspettiamo dalle 21:20 su Italia1 pic.twitter.com/9XEiT903bE — Le Iene (@redazioneiene) February 22, 2022

A seguire, Nina Palmieri proseguirà con le sue indagini a Ghedi, in provincia di Brescia, per scoprire la verità sugli agguati di una baby gang che sta spaventando la cittadinanza. Le intimidazioni dei giovani sono ormai al centro di ogni discorso della comunità, che ha paura di imbattersi in episodi di violenza. La scorsa puntata de Le Iene ha mostrato la testimonianza di Yuri, giovane proprietario di un bar del posto e vittima della banda. Proprio dopo la messa in onda del servizio, il suo locale è stato dato alle fiamme.

La vaccinazione in Kenya e l’intervista a gIANMARIA

Geatano Pecoraro si recherà in Kenya per affrontare il delicato tema della campagna vaccinale nei paesi poveri. Ad oggi, infatti, il tasso di immunizzazione dal Covid-19 è ancora fermo al 10 per cento, molto al di sotto della media mondiale. Rappresentanti di associazioni sanitarie e medici del posto cercheranno di spiegare il motivo di tale disparità nei confronti degli Stati più sviluppati. Infine, protagonista dell’intervista singola de Le Iene sarà il cantante gIANMARIA, secondo all’ultima edizione di X Factor. Il ragazzo si racconterà fra vita privata, aneddoti personali e prossimi progetti discografici.